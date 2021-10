Coldplay sobre trabajar con BTS: “Fue más de lo que podríamos haber soñado”

Un mes después del lanzamiento de “My universe”, Coldplay continúa pregonando su amor por BTS en cada oportunidad que se le presente. En esta ocasión, miembros de la banda británica compartieron lo agradecidos que estaban con Bangtan por la colaboración, durante su aparición sorpresa en el programa coreano You quiz on the block de tvN.

Chris Martin, líder y vocalista del conjunto de casi 20 años de trayectoria, incluso calificó el trabajo al lado de sus jóvenes colegas del rubro, BTS, como “más de lo que podrían haber soñado”.

Imagen promocional de "My universe", colaboración de BTS y Coldplay. Foto: Universal Music

Coldplay en You quiz de tvN

Jonny Buckland y Chris Martin de Coldplay se presentaron en la edición del 27 de octubre de You quiz on the block de tvN, a través de una videollamada.

Además de sorprender a los presentadores del show, Yoo Jae Suk y Jo Se Ho, y remitir saludos a todos sus fans en Corea del Sur, los británicos hablaron sobre su recién lanzado noveno álbum de estudio, el cual tuvo como prelanzamiento la colaboración con BTS.

“Nuestro nuevo álbum se llama Music of the spheres, y realmente se trata de todo lo que hemos estado pasando, supongo. Amor, pérdida, felicidad, amistad y todo lo que todo el mundo atraviesa”, explicó Buckland.

Versión física de "My Universe". Foto: Coldplay Store

PUEDES VER BTS, Lisa de BLACKPINK y ENHYPEN lideran el top 5 en nuevo chart de Billboard

Al abordar su experiencia trabajando al lado de Bangtan Boys, septeto juvenil líder de la escena musical que podría ser nominado a los Grammy 2022, el cofundador y guitarrista principal de Coldplay manifestó: “Trabajar con BTS fue absolutamente maravilloso. Eran tan encantadores, tan amables y obviamente increíblemente talentosos. Y estamos muy agradecidos por ellos, por cantar la canción”.

Coldplay en You quiz on the block. Foto: tvN

Chris Martin agregó: “Fue un increíble placer, y más de lo que podríamos haber soñado”. Cuando se le pidió que dedicara palabras a Jimin, Jin, Jungkook, V, RM, Suga y J-Hope, expresó: “El único mensaje que me gustaría decirles es: ‘Gracias y los queremos’”.

PUEDES VER BTS y Squid game en los PCA 2021: nominados y cómo votar por tus favoritos

“My universe” sube en Billboard Hot 100

Después de su lanzamiento, “My universe” de Coldplay y BTS debutó en la cima de Billboard Hot 100, lo que significó para el grupo británico su primer #1 directo tras el logrado con “Viva la vida” en 2018. A Bangtan le permitió igualar récord que ostentaba The Beatles.

Esta semana, en su cuarta edición consecutiva en el listado de canciones más importantes en Estados Unidos, el tema sobre el amor libre de barreras escaló cinco posiciones hasta el puesto 13.

Puedes ver aquí su MV oficial.