Song Joong Ki fue visto en Londres: fan registró su encuentro con el actor

Song Joong Ki viajó al Reino Unido sin ser captado por la prensa en el aeropuerto de Incheon. El actor de Vincenzo apareció en Londres según las fotos que compartió una usuaria en Twitter. Aunque el motivo de su estancia en Inglaterra es desconocido, ello explica su ausencia en la ceremonia de premiación de los Seoul Drama Awards el último 21 de octubre donde ganó como mejor actor Hallyu del 2021.

Las imágenes del protagonista de Descendientes del sol que se viralizaron en Twitter fueron tomadas el viernes 22 en las calles de Londres. La usuaria @K3EHOSWORLD contó que una de sus amigas se cruzó casualmente con Song Joong Ki y el actor accedió sin problema a posar para un selfie.

En la captura se aprecia a Song Joong Ki con gorra y con expresión relajada. Los fans halagaron su sencillez al saludar a su admiradora.

Song Joong Ki en Londres. Foto: K3EHOSWRLD vía Twitter

En tono de broma, los usuarios en redes sugirieron “una reunión de actores coreanos en Inglaterra”, pues actualmente Park Seo Joon está en ese país en preparación para una película con Marvel.

Song Joong Ki y premio a su buena influencia social

El 26 de octubre, el actor de 36 años recibió el Presidential Commendation Award durante la ceremonia del Día de las finanzas organizado por las autoridades coreanas.

Song Joong Ki fue reconocido por su “buena influencia social al donar a los damnificados de terremotos, a víctimas de violencia sexual (comfort women) y a organizaciones de apoyo a niños con cáncer”.

Debido a que estaba fuera del país, la celebridad envió un video para agradecer la mención.

“El Día de las finanzas trata de los roles y responsabilidades en nuestra economía. Me siento feliz y honrado de recibir este premio, lamento no estar presente en la ceremonia por actividades en el extranjero. Creo que este galardón me invita a reflexionar una vez más sobre cómo administro mis recursos”, expresó.