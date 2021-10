Kim Seon Ho no quiso continuar disputa con exnovia y prefirió disculparse, según Dispatch

Un informe de Dispatch sobre Kim Seon Ho y su exnovia sacó a la luz otra versión sobre su relación sentimental, la elección de abortar a su hijo y cómo rompieron a inicios del 2021. Hace una semana, Choi expuso su romance con el actor y lo acusó de haberla manipulado emocionalmente para interrumpir su embarazo.

¿Qué pasó con Kim Seon Ho?

En el post que abrió el caso del actor K (17 de octubre), la internauta A (Choi Y. A.) argumentó que su novio la convenció de abortar con promesas de que se casaría con ella. Él le dijo que no podía aceptar al bebé porque arruinaría su carrera.

También alegó que este famoso tenía una imagen falsa ante el público porque hablaba mal de sus colegas y del personaje que lo llevó a la fama.

PUEDES VER Kim Seon Ho: agencia niega conspirar en contra del actor por renovación de contrato

Kim Seon Ho en el drama Start up. Foto: tvN

El miércoles 20, Kim Seon Ho pidió disculpas a su exnovia y a los fans al admitir que el post se refería a él.

“Salí con esa persona y tuve buenos sentimientos hacia ella. Sin embargo, yo la herí durante la relación debido a mi incompetencia y falta de consideración. Quería encontrarme con ella de nuevo para ofrecer una disculpa sincera, pero no he sido capaz de hacerlo apropiadamente. Mientras espero que esa oportunidad pueda presentarse, quiero disculparme genuinamente con ella a través de esta carta”.

Tras esta declaración, Choi comentó que aceptó las disculpas de Kim Seon Ho y dijo que “hubo malentendidos” en su relación.

Dispatch y Kim Seon Ho

Una semana después, el portal de entretenimiento Dispatch destapó la otra versión de la vida de Kim Seon Ho y Choi. Citando a cinco amigos de ambos involucrados, el medio encontró contradicciones con lo que argumentaba la joven: su relación no había sido a escondidas pues salían a lugares públicos y sus amigos lo conocían.

Sobre el caso de aborto, el sujeto B (actor de teatro amigo de Kim Seon Ho) dijo que el actor consoló a su novia al enterarse de que estaba embarazada y que luego de meditarlo mucho “ambos acordaron dejar ir al bebé”.

Cabe precisar que, no hay más detalle de la conversación de Kim Seon Ho y Choi para llegar a esa decisión.

Por otro lado, Choi había señalado que el actor de Start up cambió con la fama y se alejó de ella. Dispatch expuso que Kim Seon Ho la presentó con sus padres y que todavía salían a pasear en octubre (con la mascota que adoptaron). Asimismo, Choi acudió entre enero y marzo a la obra teatral que protagonizaba Seon Ho.

Informe de Dispatch sobre Kim Seon Ho. Foto: Dispatch

A pesar de que habían varias afirmaciones inexactas en comparación a lo publicado inicialmente por Choi, Kim Seon Ho demoró dos días en dar una respuesta. ¿Por qué se disculpó en lugar de demandar rectificación?

Según B, el actor de Hometown cha cha cha asumió responsabilidad para evitar que se ventile su vida privada.

“Seon Ho ‘hyung’ me dijo esto. Como es verdad que dejaron ir a su hijo y como una vez la amó, trató de entender su situación. Y como no quería pelear sobre su vida frente a toda la nación, prefirió disculparse y no tomar acciones. Seon Ho es así. Él estaba en una relación sentimental como cualquier otra persona”, declaró el colega de Kim Seon Ho para Dispatch.