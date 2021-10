Eternals: Gemma Chan luce vestido de diseñadora coreana en avant premiere

Eternals sigue causando furor a solo días de su estreno mundial. Con un elenco diverso, la próxima película del Universo Cinematográfico de Marvel presentó su avant premiere en Roma, y fue la actriz Gemma Chan quien capturó la atención de los seguidores al desfilar con un elegante vestido diseñado por Park So Hee, dueña de la marca Miss So Hee.

Alfombra roja de Eternals

El 24 de octubre se llevó a cabo la avant premiere de la película Eternals en la ciudad de Roma. Gemma Chan, actriz que interpretará a Sersi en la película de Marvel, es conocida por usar vestimentas de diseñadores asiáticos emergentes y esta vez no fue la excepción.

Gemma Chan en la premiere de Eternals en Roma. Foto: captura/Twitter

Con un vestido de dos piezas que incluyeron diamantes y un accesorio para el cabello, Gemma Chan vistió un diseño de Park So Hee hecho a mano. La diseñadora coreana es conocida por haber vestido a celebridades internacionales como Ariana Grande, Cardi B y Lisa de BLACKPINK.

Park So Hee ha vestido a artistas como Ariana Grande, Cardi B y Lisa de BLACKPINK. Foto: captura/Instagram

A través de su marca Miss So Hee, Park se caracteriza por presentar modelos con elementos reciclados. En una entrevista para Vogue, Park manifestó la importancia del medioambiente en el mundo de la moda: “Ser sostenible es una responsabilidad de los diseñadores emergentes. Es por ello que me llama la atención la alta costura. No existe producción en masa y solo se usa lo necesario”, expresó So Hee.

Gemma Chan interpreta a Sersi en Eternals de Marvel. Foto: captura/Twitter

Gemma Chan en Eternals

La también actriz de Capitana Marvel, Gemma Chan, interpretará a Sersi en la película de Marvel, Eternals, la cual se estrenará el 4 de noviembre en Perú . Mientras que en Estados Unidos, esta será revelada el 5 de noviembre.

Eternals estará dirigida por la ganadora del Óscar Chloé Zhao. Foto: composición/Marvel Studios

