Más de 15 K-dramas confirman estreno en noviembre; ¿cuál esperas con más entusiasmo?

Al igual que en octubre, en noviembre del 2021 abundarán los estrenos de K-dramas, pues más de 15 producciones llegarán a lo largo del mes. De la mano de Netflix como único canal de emisión y productora, una de estas buscará tomar la posta del boom Squid game. ¿Podrá Hellbound, la nueva serie original del streaming, estar a la altura de El juego del calamar?

Ídolos del K-pop que también destacan como actores coreanos presentarán sus nuevos trabajos en este ámbito. Uno de ellos es Ok Taecyeon, de 2PM, quien pasará de ser el villano de Vincenzo a un divertido inspector de la histórica Joseon.

Ok Taecyeon como Jang Jun Woo / Jang Han Seok en Vincenzo. Foto: tvN

Hyungwon, de MONSTA X, y Yohan, de WEi, son idols que también ultiman detalles para regresar a los K-dramas, pero apostando por el género escolar.

Mientras tanto, Kim Soo Hyun y Song Hye Kyo buscarán, con sus respectivos proyectos de estreno, superar a sus trabajos predecesores It’s okay to not be okay y Encouter, según el orden de mención.

Kim Soo Hyun en That night, su nuevo drama. Foto: Naver

Dramas coreanos que se estrenan en octubre del 2021

Si anticipaste esta época, previa a la temporada de premiaciones de fin de año, aquí compartimos un listado completo de los estrenos de K-dramas en noviembre del 2021 , con sus respectivas fechas de lanzamiento. ¿Cuál es la producción que esperas con más emoción?

Melancholia

Canal : tvN

: tvN Actores : Lee Do Hyun y Im Soo Jung

: Lee Do Hyun y Im Soo Jung Fecha de estreno: 3 de noviembre (miércoles y jueves)

The red sleeve cuff

Canal : MBC | Viki

: MBC | Viki Actores : Lee Junho de 2PM, Lee Se Young y Kang Hoon

: Lee Junho de 2PM, Lee Se Young y Kang Hoon Fecha de estreno: 5 de noviembre (viernes y sábados)

Happiness

Canal : tvN | TVING

: tvN | TVING Actores : Han Hyo Joo, Park Hyung Sik de ZE:A y Jo Woo Jin

: Han Hyo Joo, Park Hyung Sik de ZE:A y Jo Woo Jin Fecha de estreno: 5 de noviembre (viernes y sábados)

Let me be your knight

Canal : SBS

: SBS Actores : Jung In Sun y Lee Jun Young de U-KISS

: Jung In Sun y Lee Jun Young de U-KISS Fecha de estreno: 7 de noviembre

Royal secret inspector Joy

Canal : tvN

: tvN Actores : Ok Taecyeon de 2PM y Kim Hye Yoon

: Ok Taecyeon de 2PM y Kim Hye Yoon Fecha de estreno: 8 de noviembre (lunes y martes)

Idol: The coup

Canal : jTBC | iQIYI

: jTBC | iQIYI Actores : Ahn Hee Yeon, Kwak Si Yang y Kim Min Kyu

: Ahn Hee Yeon, Kwak Si Yang y Kim Min Kyu Fecha de estreno: 8 de noviembre (lunes y martes)

Now, we are breaking up

Canal : SBS | VIU

: SBS | VIU Actores : Song Hye Kyo y Jang Ki Yong

: Song Hye Kyo y Jang Ki Yong Fecha de estreno: 12 de noviembre (viernes y sábado)

Going to the blue house like this

Canal : WAVVE

: WAVVE Actores : Kim Sung Ryung, Baek Hyun Jin y Lee Hak Joo

: Kim Sung Ryung, Baek Hyun Jin y Lee Hak Joo Fecha de estreno: 12 de noviembre

Fly again

Canal : Viki

: Viki Actores : Hyungwon de MONSTA X y Kim Myung Ji

: Hyungwon de MONSTA X y Kim Myung Ji Fecha de estreno: 12 de noviembre

Actores protagonizan próximo proyecto de Oh Chun Pung que saldrá al aire en 2021. Foto: composición LR/Naver

Adult trainee

Canal : TVING

: TVING Actores : Jang Sung Yoon, Cho Mi Yeon y Ryu Eui Hyun

: Jang Sung Yoon, Cho Mi Yeon y Ryu Eui Hyun Fecha de estreno: 12 de noviembre

Adult trainee. Foto: Naver

Hellbound

Canal : Netflix

: Netflix Actores : Yoo Ah In, Park Jung Min y Kim Hyun Joo

: Yoo Ah In, Park Jung Min y Kim Hyun Joo Fecha de estreno: 17 de noviembre

School 2021

Canal : KBS2 | Viki

: KBS2 | Viki Actores : Kim Yohan de WEi y Cho Yi Hyun

: Kim Yohan de WEi y Cho Yi Hyun Fecha de estreno: 17 de noviembre (miércoles y jueves)

Desire

Canal : iHQ

: iHQ Actores : Lee Ji Hoon, Han Chae Young y Ji E Suu

: Lee Ji Hoon, Han Chae Young y Ji E Suu Fecha de estreno: 26 de noviembre (viernes y sábados)

Desire. Foto: Naver

One ordinary day / That night

Canal : Coupang Play | VIU

: Coupang Play | VIU Actores : Kim Soo Hyun y Cha Seung Won

: Kim Soo Hyun y Cha Seung Won Fecha de estreno: 27 de noviembre

Show window: The queen’s house

Canal : Channel A

: Channel A Actores : Song Yoon Ah, Lee Sung Jae, Jeon So Min y Hwang Chan Sung de 2PM

: Song Yoon Ah, Lee Sung Jae, Jeon So Min y Hwang Chan Sung de 2PM Fecha de estreno: por confirmar

Goosebumps