BTS, Lisa y ENHYPEN lideran el top 5 en nuevo chart de Billboard

El 26 de octubre, Billboard presentó la primera edición de su flamante ranking Hot Trending Songs Charts. Como la lista muestra las canciones más mencionadas en la semana en Twitter, no es de extrañarse que los temas de K-pop lideren las conversaciones en esa red social.

De las 20 posiciones de este ranking, 15 están ocupadas por grupos de pop coreano. BTS es el conjunto que encabeza la lista y el que colocó más canciones en el chart.

BTS en The Fact Music Awards 2021. Foto: TMA

Cabe precisar que estos datos se miden en tiempo real en la página de Billboard, pero el ranking semanal oficial se publicará los martes (tracking válido de viernes a jueves).

BTS en Hot Trending Chart de Billboard

El puesto 1 está ocupado por “Permission to dance” de BTS, que fue la primera canción en liderar los rankings de tiempo real de 24 horas y siete días. Según Billboard, alcanzó 1,1 millones de menciones en Twitter durante la semana de registro (15/10 al 21/10).

El septeto formado por RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook aparece tres veces más: en el puesto 4 figura su colaboración con Coldplay “My universe”; en el 7 aparece “Butter”; y “Dynamite” se coloca en el puesto 12 .

Nuevo ranking Hot trending songs Foto: Billboard

K-pop en Hot Trending Chart de Billboard

Por otro lado, Lisa de BLACKPINK reclama el segundo y tercer lugar de la lista con sus canciones como solista “Money” y “Lalisa”.

"Money" muestra todo el talento en baile y rap de Lisa de BLACKPINK. Foto: captura YouTube

A pesar de ser un grupo rookie, ENHYPEN ha cautivado a una considerable base de fans activos en redes sociales. Su comeback “Tamed-Dashed” se coloca en el quinto escalón. El b-side “Go big or go home” también ingresa en el puesto 16 y el tema “Just a little bit” se ubica en la casilla 18.

ENHYPEN debutó en septiembre del 2020. Foto BE:LIFT

Así se ve el ranking completo en su primera edición