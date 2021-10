Giselle de aespa pide disculpas tras lipsync de ofensa racial en canción

El lunes 25 de octubre, la integrante de aespa Giselle pidió disculpas tras las críticas de fans internacionales por no omitir un término racista de las letras de la canción que escuchaba y cantaba. La rapera de SM Entertainment declaró que fue un error involuntario y se comprometió a ser más cuidadosa con sus acciones.

El texto fue publicado en la cuenta de Twitter de aespa, red social donde se discutía el incidente entre los seguidores internacionales de K-pop.

“Hola, esta es Giselle. Me gustaría pedir disculpas por articular la palabra ofensiva de la letra de la canción que se escuchaba en el set. No tenía intención de hacerlo con algún propósito, pero me dejé llevar cuando la canción de una de mis artistas favoritas estaba sonando. Me disculpo sinceramente. Seguiré aprendiendo y seré más cuidadosa con mis acciones”, se lee en los tuits de aespa.

Giselle de aespa. Foto: Twitter

¿Qué pasó con Giselle y la n-word?

El debate comenzó el 23 de octubre, cuando se viralizó un fragmento del detrás de escenas de la sesión fotográfica de aespa para “Savage”. Mientras sonaba la canción “Love galore” de la intérprete afroamericana SZA , Giselle estaba haciendo lipsync del tema. Sus compañeras Karina y Ning Ning disfrutaban la música a su costado.

Sin embargo, internautas señalaron que Giselle repitió una expresión racial (conocida entre los angloparlantes como la n-word) que es parte de la letra de la canción.

Los fans manifestaron que como la artista K-pop no pertenece a la comunidad afroamericana, es ofensivo que repita el término y debió excluirlo. También notaron que Giselle domina el idioma inglés y que al haberse educado en una escuela internacional, sabría el significado de la expresión.

Por otro lado, otros usuarios argumentaban que la artista se había detenido a mitad de palabra o que estaba gesticulando una expresión distinta.

En redes sociales, se invocó a que los seguidores de aespa detallaran lo ocurrido a Giselle través de Bubble para obtener una respuesta sobre el tema.

Por su parte, SM Entertainment ocultó el video completo de la sesión fotográfica de aespa. El contenido todavía no ha vuelto a ser compartido.