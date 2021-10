MONSTA X cerrará el 2021 con comeback coreano y álbum en inglés

MONSTA X se alista para un agitado regreso a la escena del K-pop a finales del 2021. La popular boyband surcoreana no solo lanzará su segundo disco de canciones en inglés, sino que también presentará un comeback regular en coreano que ya tiene fecha de estreno.

Conformada por Shownu, Minhyuk, Kihyun, Hyungwon, Joohoney y I.M, la agrupación que debutó en 2015 presentará su miniálbum No limit a cinco meses de su noveno EP One of a kind. Para este comeback, todavía se especula si contará con las voces de todos los miembros. El líder Shownu partió al servicio militar obligatorio en julio del 2022.

MONSTA X: cuándo se lanza No limit

Este es el primer teaser que se publicó en las redes sociales de MONSTA X e indica el lanzamiento para el viernes 19 de noviembre a las 2.00 p. m. KST . Para el fandom Monbebe de Perú (por la zona horaria), el estreno será a la medianoche de ese día.

MONSTA X anuncia su comeback coreano con No Limit. Foto: Starship

MONSTA X: cuándo se lanza The Dreaming

Solo tres semanas después, el grupo sacará The dreaming, su segundo álbum en inglés, el cual incluirá diez canciones. Este proyecto sucede al disco All about luv, también con el 100% de temas en idioma extranjero, que presentaron el Día de San Valentin del 2020 y fue dedicado a sus fans internacionales.

All about luv debutó en el #5 del chart Billboard 200, por lo que la meta del fandom es superar ese buen precedente.

The Dreaming saldrá al público el viernes 10 de diciembre del 2021 y la preorden anticipada de sus versiones en físico comenzó el 22 de octubre. El track “One day” (prerelease) es un anticipo a lo que traerá MONSTA X en este segundo disco en lengua anglosajona.