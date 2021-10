BTS: Jungkook se dirige a sus haters en concierto online de Bangtan

Jungkook de BTS formó parte del show virtual Permission to dance on stage, llevado a cabo el 24 de octubre. El golden maknae de Bangtan sorprendió a ARMY con un nuevo look y un mensaje contundente a sus haters. Aquí te contamos todos los detalles.

Jungkook responde a haters

BTS presentó las canciones más significativas a lo largo de su carrera, además de sus últimos éxitos, en su concierto online Permission to dance on stage. Luego de presentar “Stay”, el cantante de Corea del Sur se encargó de introducir la siguiente canción, “So what” (”Y qué”, en su traducción en español), de la siguiente manera:

Jungkook: “Tengo mucho de qué quejarme en estos días. Quiero decirles algo a todos los que no les agrado”.

Otros integrantes de BTS: “¿Qué, qué cosa?”.

Jungkook: “¡Y qué! (So what)”.

Reacción de ARMY

Como era de esperarse, los seguidores de BTS y Jungkook felicitaron el gesto del maknae por demostrar seguridad y confianza ante las críticas que recibe por parte de sus haters. Sus fans comentaron que el idol K-pop demostró clase e inteligencia al responder de manera concisa a su detractores.

ARMY celebra la respuesta de Jungkook a haters. Foto: captura/Twitter

Jungkook luce cambio de look

Jeon Jungkook sorprendió a sus fans con un nuevo look en el show online Permission to dance on stage 2021. El cantante de BTS lució un cabello de color menta y un crop top acompañado por cadenas, lo que ocasionó que ARMY inundaran las redes sociales con mensajes de apoyo.