Concierto de BTS en Los Ángeles tendrá transmisión online: fecha, precios y dónde comprar

El domingo 24 de octubre, BTS completó un impresionante espectáculo online con Permission to dance on stage. Las sorpresas no terminaron ahí, pues se confirmó uno de los deseos más grandes que había expresado el fandom ARMY en las últimas semanas. BIGHIT lanzará un livestream de los conciertos presenciales de Bangtan.

El septeto de artistas surcoreanos se reencontrará cara a cara con sus fans, por primera vez en dos años, en cuatro shows en los Estados Unidos. Ahora, la distancia geográfica o las entradas agotadas no serán limitación para los fans de la boyband. El Permission to dance on stage L.A. podrá verse por internet desde cualquier parte del mundo.

Desde el estadio Jamsil de Seúl. Así fue el concierto online de BTS en 2021. Foto: BigHit

Cuándo son los conciertos de BTS en Los Ángeles

RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook tomarán el escenario en el estadio So-Fi por cuatro días: el 27 y 28 de noviembre y el 1 y 2 de diciembre del 2021 . El recinto recibirá alrededor de 70.000 fans en cada concierto.

Cada fecha hizo sold-out durante la preventa. Aunque ya no hay más entradas libres de Ticketmaster, se han notado precios exorbitantes en los boletos de reventa. Algunos tickets incluso llegan a ofrecerse a 15.000 dólares.

PTDOS de Estados Unidos: fecha de transmisión online

Pero para quienes no alcanzaron boleto, BTS lanzará la opción de ver uno de los shows por streaming desde internet. Al terminar el concierto online desde Seúl, se mostró el banner con la confirmación tan esperada por el fandom.

Importante. Solo se verá en esta modalidad la última fecha del evento : concierto del 2 de diciembre a las 7.30 p. m. en hora de Los Ángeles.

BTS: se hará la transmisión online de la última fecha de PTD L.A. Foto: Weverse

Precio del PTDOS Los Ángeles online

El cartel invoca: “Alístense para BTS Permission to dance on stage -LA, también disponible por streaming online. Daremos información adicional con detalles sobre cómo reservar sus tickets para la transmisión”.

El precio y fecha de compra se informarán pronto por Weverse. El procedimiento sería el mismo que se realizó para los conciertos online de BTS en 2021.

¿Qué es el Permission to dance on stage LIVE Play?

Además del streaming ‘desde casa’, otros fans en Los Ángeles tienen la opción de participar en una proyección en directo y en simultáneo a las cuatro fechas de PTDOS desde el teatro YouTube en Los Ángeles.