Squid game: actor de Ali se declara BLINK cantando y haciendo coreo de BLACKPINK

Jennie Kim demostró, en más de una ocasión, su apoyo a Squid game, y el cast de la serie éxito de Netflix le retribuye con creces. Después de las cálidas palabras hacia la idol por parte de Lee Jung Jae y Jung Ho Yeon, su amiga cercana, ahora Tripathi Anupam ha confesado ser un gran fan de BLACKPINK.

El actor de Ali Adbul, carismático personaje de El juego del calamar, también mostró su espíritu OT4 (es decir, que apoya a todas las miembros) cuando fue consultado sobre su bias del conjunto femenino K-pop que arrasa en la escena musical.

Anupam Tripathi es una de las estrellas más populares de El juego del calamar. Foto: composición/Netflix

Tripathi Anupam, fan de BLACKPINK

Tripathi Anupam mostró su lado BLINK (nombre de los fans de BLACKPINK) en el episodio del 22 de octubre de I live alone, programa de MBC al que fue invitado tras el despegue de su fama gracias a su trabajo en Squid game, la serie #1 de Netflix en todo el mundo.

En dicha emisión, el intérprete del pakistaní Ali mostró ante los panelistas presentes en el set un video pregrabado de su rutina, que incluyó cómo se prepara para tomar una ducha.

Tripathi Anupam fue Ali Abdul en Squid game. Foto: Instagram

Fue en este momento previo al baño donde colocó a todo volumen “How you like that” de las idols K-pop, y ni bien sonó la canción, se sumó a la voz de Lisa en la clásica frase de apertura ‘BLACKPINK in your area’.

Los panelistas reaccionaron entusiasmados a su pasión por el tema y le consultaron si gustaba del grupo de chicas. Él replicó con un grito: “¡Por supuesto!”.

En la grabación de su rutina antes del baño, el actor indio de películas coreanas y K-dramas también bailó partes de la coreografía y continuó cantando estrofas de esta canción lanzada el año pasado como preestreno del primer álbum del grupo de YG. Incluso, no dudó en sumar a la danza a su oso de peluche.

Asimismo, cuando en el set los conductores le preguntaron por su favorita del grupo, él contestó dejando en claro ser un OT4: “No puedes decir eso. BLACKPINK es uno”.

Puedes ver aquí el corte del actor de Tripathi Anupam en I live alone.