Jirisan estreno: ver episodios 1 y 2 del drama de Jun Ji Hyun y Joo Ji Hoon

Jirisan ya está aquí. Tras meses de espera, el K-drama especial por los 15 años de tvN fue estrenado en el citado canal y en plataforma para el público internacional el 23 de octubre. Como era de esperarse, su lanzamiento dio de que hablar al punto de posicionarse entre las principales tendencias en redes sociales, resultado derivado también de la entusiasta reacción de fans de BTS que anticipan el OST principal a cargo de Jin.

Con un equipo de producción y reparto de actores coreanos de primera, este último liderado por Jun Ji Hyun y Joo Ji Hoon, el drama de misterio apunta a liderar el rating de los sábados y domingos. Si te interesa seguir su emisión, aquí te compartimos cómo puedes hacerlo.

Póster de Jiri Mountain. Foto: tvN

¿De qué trata Jirisan?

Los guardabosques por primera vez serán retratados en un K-drama gracias a Jirisan, también conocido como Jiri Mountain.

En esta serie coreana dirigida por Lee Eung Bok (Goblin, Mr. Sunhine, Descendants of the sun) y escrita por Kim Eun Hee (guionista de Sonata de invierno y de la aclamada producción de Netflix Kingdom), un misterio amenaza en lo alto de las montañas del Parque Nacional Mount Jiri. ¿Podrán los cuidadores de esta área protegida descubrirlo y mantenerse con vida en el intento?

Jun Ji Hyun y Joo Ji Hoon unirán fuerzas para descubrir un peligroso secreto en Jiri. Foto: tvN

Actores y personajes de Jirisan

Joo Ji Hoon y Jun Ji Hyun, estrellas de la serie coreana original de Netflix Kingdom, protagonizan Jirisan caracterizando a la experta guardabosques Seo Yi Gang y al novato Kang Hyun Jo, respectivamente.

Acompañan a la pareja principal otras destacadas figuras de la actuación de Corea del Sur, como Oh Jung Se (It’s okay to not be okay), Go Min Si (Youth of May, Love alarm y Sweet home) y Jo Han Chul (Vincenzo y Hometown cha-cha-cha).

Los veteranos Sung Dong Il y Kim Young Ok también forman parte del elenco principal de actores de Jiri Mountain.

Actores de Jirisan. Foto: Twitter

Tráiler de Jirisan

Horarios por país para ver Jirisan

Cada sábado y domingo desde el 23 de octubre serán lanzados capítulos de Jirisan. La franja horaria asignada por tvN es 9.00 p. m. (KST).

Revisa aquí a qué hora inicia la emisión, según país.

Ver Jirisan en Perú, México, Ecuador y Colombia : 7.00 a. m.

: 7.00 a. m. Ver Jirisan en Bolivia y Venezuela : 8.00 a. m.

: 8.00 a. m. Ver Jirisan en Chile, Argentina y Brasil : 9.00 a. m.

: 9.00 a. m. Ver Jirisan en España: 2.00 p. m.

Canales y links para ver gratis Jirisan sub español

En canal tvN se encarga de la trasmisión local de Jirisan en Corea del Sur.

Mientras tanto, el público internacional ya puede ver gratis Jirisan con subtítulos en español en la plataforma china iQIYI. Viki Rakuten también agregará a su catálogo para hispanohablantes el drama, pero desde el 28 de octubre y de acceso limitado con Vikipass Standard.