Jin y el OST de Jirisan: metas y todo sobre el regreso del idol de BTS a los dramas

Jin hará su regreso a los K-dramas interpretando el principal OST de Jirisan. Como no podía ser de otra manera, ARMY apoya a su ídolo y el entusiasmo por el proyecto del idol para el canal tvN se siente en las redes sociales, donde entradas relacionadas como #JinOSTsoon figuran en el top 50 de las tendencias mundiales de Twitter (en la cima del ranking en Perú).

Los admiradores, además, han planificado metas para la canción que lanzará el también actor e integrante mayor de BTS, mismas que apuntan al posicionamiento y longevidad en plataformas y charts musicales. YouTube, Spotify, Billboard, iTunes y Shazam son algunos de los principales objetivos.

Si quieres sumar al desempeño OST interpretado por Jin, aquí detallamos las metas oficiales. Pero antes, una descripción de Jirisan.

Proyecto solista de BTS es celebrado por ARMY. Conoce aquí todos sus detalles. Foto: composición LR/Hybe/tvN

¿Qué es Jirisan y de qué trata?

También conocido como Jiri Mountain, este es un K-drama de misterio que tvN ha preparado de manera especial por el 15 aniversario de su fundación.

Estrenado el 23 de octubre, sigue las aventuras de unos guardabosques en su intento por descubrir un misterio que amenaza en lo alto de las montañas.

Kim Eun Hee, escritora del drama sageuk de temática zombie Kingdom y de Sonata de invierno, es la guionista de esta historia. Asume la dirección Lee Eung Bok, PD de Sweet home, Mr. Sunshine, Goblin y Descendants of the sun.

Actores de Jirisan

Jun Ji Hyun y Joo Ji Hoon, estrellas de la ya citada serie coreana original de Netflix cuya tercera temporada es esperada con anticipación, son los protagonistas de esta producción especial a la que tvN destinó una cantidad exorbitante de dinero, según reporta K-media.

Acompañan en el elenco principal a los protagonistas otras aclamadas figuras de la actuación, como Oh Jung Se, Jo Han Chul, Go Min Si y los veteranos Kim Young Ok y Sung Dong Il.

Jun Ji Hyun y Joo Ji Hoon en adelanto de Jirisan. Foto: tvN, iQIYI

Sung Dong Il y Oh Jung Se, actores que integran el cast de Jiri Mountain. Foto: Korean People News

PUEDES VER Seokjin de BTS regresa a los OST con canción principal del megaproyecto Jirisan

OST de Jin: fecha de lanzamiento

Además de contar con un elenco y equipo de producción de primera, el proyecto más importante de tvN en esta temporada tendrá como cantante principal al ídolo de talla mundial Kim Seokjin.

En cuanto a la canción que interpretará el miembro de BTS, esta aún no tiene nombre confirmado ni fecha de lanzamiento, pero es oficial que Jirisan la incluirá desde el capítulo 8, programado a salir al aire el 14 de noviembre (KST).

Jin es el miembro mayor, vocalista y visual de BTS. Foto: Big Hit

Metas para el OST de Jin para Jirisan

Las metas difundidas por ARMY en redes sociales fueron organizadas por Jin Global. Es importante mencionar que, como siempre, buscan el buen desempeño del estreno a nivel mundial, pero también su longevidad.