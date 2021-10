BTS anuncia en vivo de Permission to dance on stage en Los Ángeles desde YouTube Theater

Grata sorpresa para los fans de BTS. Si eres ARMY y te quedaste sin entrada para la serie de conciertos presenciales Permission to dance on stage en Los Ángeles, Hybe ha lanzado para ti un evento de trasmisión en vivo en colaboración con YouTube llamado Live Play.

¿De qué trata y cómo podrán los seguidores de Bangtan sumarse a este en vivo de PTDOS? Te contamos aquí los detalles revelados a la fecha.

Permission to dance presencial en Los Ángeles

El 5 de octubre inició la preventa de entradas para Permission to dance on stage en Los Ángeles y, como era de esperarse, la distribución anticipada de boletos para el primer concierto presencial de BTS tras el inicio de la pandemia fue un éxito, ya que registró sold out en cuestión de tiempo.

ARMY en distintas partes del mundo compartieron con emoción el haber logrado alcanzar tickets vía Ticketmaster.

En el otro lado de la situación, quienes se quedaron sin entrada porque estas se agotaron o por cuestiones monetarias publicaban en redes sociales su esperanza de sumarse, algún día, al mar púrpura, como se describe a los espectáculos de Bangtan por su color característico.

Más adelante se reportaron reventas de boletos en todas las zonas por Ticketmaster a precios exorbitantes.

Reventa de entradas de BTS para PTDOS. Foto: captura/Ticketmaster

BTS PTDOS: Live Play en Los Ángeles

Live Play en Los Ángeles será un espectáculo en vivo pensado para ARMY que se quedó sin entrada a PTDOS presencial. Realizado en el YouTube Theater, consistirá en trasmisión en tiempo real del concierto de las superestrellas K-pop y beneficios adicionales, como photocards.

¿Cuándo será el Live Play en Los Ángeles?

Al igual que la serie de conciertos de BTS, tendrá lugar los días 27 y 28 de noviembre, así como el 1 y 2 de diciembre.

Como se mencionó párrafos arriba, tendrá lugar en el YouTube Theater, un recinto con capacidad máxima para 6.000 personas (sin considerar normativas por COVID-19) ubicado a pocas cuadras del SoFi Stadium. Este último lugar mencionado será sede del concierto Permission to dance on stage.

YouTube Theather en Los Ángeles. Foto: difusión

¿Cómo y cuándo puedo comprar entradas para Live Play en LA?

La preventa para entradas de Live Play en YouTube Theater de Los Ángeles iniciará el 26 de octubre a las 3.00 p. m. (PST) en Ticketmaster.

Al respecto, se detalló que esta fase será dirigida para ARMY con membresía preventa que no alcanzaron boletos al show de Bangtan en el SoFi. Cada usuario podrá comprar dos boletos como máximo.

Mientras tanto, si llegan a quedar tickets para Live Play en este periodo, se anunciará la venta general.

Sobre el Live Play de BTS en Los Ángeles. Foto: Ticketmaster