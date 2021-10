Shah Rukh Khan llegó a cárcel de Mumbai a visitar a su hijo Aryan por primera vez

Luego de casi tres semanas, Shah Rukh Khan pudo ver en persona a su hijo Aryan Khan, quien se encuentra detenido desde el 3 de octubre. El joven fue arrestado por la Policía tras un operativo a una presunta fiesta rave de crucero donde se decomisó drogas. No se halló sustancias ilegales en posesión de Aryan, pero es investigado por conexiones a otros sospechosos.

Debido a los protocolos COVID-19, la comunicación entre Shah Rukh Khan y su primogénito solo había sido posible por videollamada. La prohibición de visitas se levantó el miércoles, y al día siguiente, la estrella de Bollywood se dirigió a la prisión Arthur Road.

Shah Rukh Khan en los exteriores de la prisión Arthur Road de Mumbai. Foto: Bhaskar.com

Así, el jueves 21 de octubre fue la primera vez que se vio en público a Shah Rukh Khan desde que inició el sonado caso que investiga la Oficina de Control de Narcóticos (NBC). Una multitud de periodistas rodeó al actor indio a su ingreso y salida del recinto.

El reencuentro de Shah Rukh Khan y Aryan Khan

Según fuentes de India Today, la reunión de Shah Rukh Khan y Aryan Khan duró de 16 a 18 minutos. Estuvieron separados por un cristal en la zona de visitas y hablaron por un intercomunicador.

El medio indio también reporta que SRK se preocupó por la alimentación de su hijo y le preguntó si estaba comiendo bien. El actor consultó si podían traerle comida de casa y las autoridades presentes contestaron que debía obtener permiso de la corte.

La visita de Shah Rukh Khan se produjo un día después de que la corte especial de Mumbai rechazara la solicitud de fianza presentada por el abogado de Aryan Khan. Ese fue el segundo intento de la defensa para que el joven de 23 años lleve el proceso de investigación en libertad.

Shah Rukh Khan en los exteriores de la prisión Arthur Road de Mumbai. Foto: AziQayan

¿Qué pasó con Aryan Khan y el caso de drogas?

La redada de la Policía antinarcóticos en el crucero Cordelia halló 13 gramos de cocaína, 5 gramos de MD, 21 gramos de charas y 22 píldoras de éxtasis, según NBC. En el operativo se arrestó a ocho personas, incluido el hijo de una superestrella de Bollywood.

India Today precisa que Aryan Khan es acusado por el NBC de consumo de drogas y fue detenido con cita a cuatro artículos de la ley contra sustancias ilegales. Se le retuvo su celular para investigar sus conexiones con otros sospechosos como su amigo Arbaaz Merchant, a quien sí se le decomisó charas.

Aryan Khan fue llevado bajo custodia por un caso ilícito de drogas. Foto: composición/news9live

Los argumentos de la defensa para solicitar la fianza y libertad de Khan se resumen en cuatro puntos: la policía no encontró posesión de drogas , los supuestos chats de WhatsApp no se vinculan al caso actual, no tiene antecedentes criminales y no habría peligro de fuga.

Por otro lado, la policía antinarcóticos NBC argumenta lo siguiente para mantener recluido a Aryan Khan:

Las drogas decomisadas de Merchant serían para ambos

Habrían encontrado chats de WhatsApp que sugieren “comercialización internacional”.

Sería un consumidor regular de sustancias por contrabando.

La liberación de cualquier acusado afectaría la investigación.