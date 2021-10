Lisa rapea en español en “SG”: letra completa y traducción de la canción de SOLM

“SG” constará de letra en inglés y español, y ya puedes conocer este contenido completo. Horas previas al lanzamiento mundial de la colaboración entre Lisa, DJ Snake, Ozuna y Megan Thee Stallion, ha sido publicado el lyric de esta canción que apunta a ser un nuevo boom musical, al estilo de “Taki taki”.

Superestrella del grupo BLACKPINK, DJ francés, artista latino y rapera estadounidense liberaron de manera gradual teasers e incluso detrás de escenas como anticipo de su trabajo conjunto, también conocido como “SXY GRL”.

Finalmente, la fecha de estreno oficial ha llegado en medio de altas expectativas, pero antes de ello una sorpresa fue entregada la tarde del 21 de octubre (EST) a los fans de esta colaboración bautizada como SOLM, por las iniciales de los partícipes.

Vía Genius, se liberó la letra en inglés de “SG” junto con la distribución de líneas y aquí la reproducimos. De esta manera, estarás listo o lista para corear con tus estrellas cuando la canción sea liberada completa más tarde este mismo día.

Lisa rapeando en español es algo que todos los BLINK hablantes del citado idioma esperaron por muchos años. Así haya sido una palabra, es muy importante para este fandom, que desde el debut de BLACKPINK ha apoyado a las ídolos.

Que la ‘Princesa de Tailandia’ haya añadido a sus líneas una palabra en nuestro idioma es un triunfo que solo los fans entenderán y será celebrado durante su estreno este 21 de octubre a las 11.00 p. m. (horario peruano).

Los idiomas inglés y español son combinados para dar vida a las letras de “SG”. Las mismas fueron escritas de manera colaborativa por LISA, DJ SNAKE, Megan Thee Stallion, Ozuna y otras ocho personas más, entre ellos Yampi y Teddy Park.

Además, la artista ídolo del K-pop, que recientemente debutó en solitario con “Lalisa” y “Money”, deja la sorpresa para sus fans hispanohablantes, y se une al reguetonero en estribillo final.

¿Qué otras sorpresas tiene la colaboración? A continuación, los lyrics de “SG”.

(Intro: Ozuna)

Ja, ja

Woh-oh-oh

Dime qué va’ a hacer, qué va’ a hacer

Dímelo, Yampi, Yampi

(Coro: Ozuna)

Sexy girl (sexy girl), dime qué va’ a hacer (¿Qué va’ a hacer?)

Yo quiero ver, saber lo que tú sabe’ hacer (tú sabe’ hacer)

Baila (baila) como lo hiciste ayer (lo hiciste ayer)

Amanecemo’, prende, no’ vamo’ a beber (Woh-oh, woh-oh, eh; ja)

(Verso 1: Ozuna)

Déjate llevar por lo que te diga la música (música)

Mírame como te acuesta’ lucía’ (lucía’)

Te miro y puedo verte única (única)

Pa’ colmo, demasia’o de solita (woh-oh)

Déjame que me caiga la noche (la noche)

Voy a pasar a buscarte en el coche (en el co—)

Me encanta cuando tú me mira’ (mira’)

No quiero olvidar aquella noche (woh-oh, woh-oh)

Déjame que me caiga la noche

Vo’a pasar a buscarte en el coche

Me encanta cuando tú me mira’

No quiero olvidar aquella noche (vente)

(Coro: Ozuna)

Sexy girl (sexy girl), dime qué va’ a hacer (¿Qué va’ a hacer?)

Yo quiero ver (woh), saber lo que tú sabe’ hacer (tú sabe’ hacer)

Baila (baila) como lo hiciste ayer (lo hiciste ayer)

Amanecemo’, prende, no’ vamo’ a beber

(Poscoro: Ozuna y Megan Thee Stallion)

Woh-oh, woh-oh

Ah

(Verso 2: Megan Thee Stallion)

Ay, he wanna party with a hottie (with a hottie)

He say he like ‘em thick, I got that body-ody-ody (ah)

I must be who they study ‘cause I’m always the subject

Professor Vanessa (yeah)

Teach you bitches how to keep it, player under pressure

Thick thighs, brown eyes, pretty brown skin (brown skin)

Ninety-nine problems and ain’t none of ‘em of a man (none of ‘em of a man)

Many men tried (Yeah), but many men failed

I gotta get that head before I let you get the tail (ah)

(Coros: Ozuna)

Sexy girl (sexy girl), dime qué va’ a hacer (¿Qué va’ a hacer?)

Yo quiero ver (woh), saber lo que tú sabe’ hacer (tú sabe’ hacer)

Baila (baila) como lo hiciste ayer (lo hiciste ayer)

Amanecemo’, prende, no’ vamo’ a beber (woh-oh, woh-oh)

(Poscoro: Ozuna y LISA)

Woh-oh, woh-oh

Hey ya, uh

(Verso 3: LISA)

Baila, what you want? Dance with you

I’ll sway, sway all night with you

Baila, come on and close to you

Eh-eh, ayy, yeah

’Til the sun comes up, I’ll be here with you

No lie, no lie

Got me in your mood when it’s just us two

I’ll fly, I’ll fly, yeah-eh

(Coros: LISA y Ozuna)

Sexy girl (sexy girl), you know I don’t play

Make you fall in love, won’t touch you, you’ll be saved (Tú sabe’ hacer)

On fire (fire), I want you behave

My love, don’t say you walking to the isle of glaze, oh-oh (woh-oh, woh-oh)

(Poscoro: Ozuna)

Woh-oh, woh-oh

(Outro: Ozuna)

Woh-oh-oh, oh-oh