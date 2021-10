Exnovia de Kim Seon Ho se pronuncia después de carta del actor coreano

La exnovia de Kim Seon Ho regresó con una nueva publicación, después del pronunciamiento del actor coreano y su agencia por caso de manipulación para abortar. En su post, emitido en Nate Pann la tarde del 20 de octubre (KST) conforme señala Export News, detalla que pudo existir malentendidos entre ella y su ahora expareja, y que él le ha pedido disculpas.

La fémina, cuya identidad se mantiene en reserva, también expresó su malestar por las posibles consecuencias del caso en terceros.

Actor Kim Seon Ho pidió disculpas públicas a exnovia a través de una carta. Foto: SALT Entertainment

Publicación de la exnovia de Kim Seon Ho: traducción español

El 20 de octubre (KST), el protagonista del recién culminado drama Hometown cha-cha-cha aceptó ser el actor ‘K’, acusado dos días atrás de manipulación de aborto y maltrato emocional, y pidió disculpas a los afectados. De igual manera, su agencia SALT lamentó el caso.

Posteriormente, fue perdiendo proyectos profesionales al ser retirado de películas y programas como 2 O’Clock Date y 1N2D. Ello se sumó a la pérdida de patrocinios de importantes marcas que fue experimentando antes de confirmarse su relación con las acusaciones, debido a la reacción del público.

Kim Seon Ho perdió patrocinio de Domino's Pizza. Foto: captura vía Sports Kyunghyang

En ese contexto, la tarde del mismo 20, la exnovia denunciante publicó una nueva posición. Aquí, la traducción completa de su escrito recogido por el medio coreano Export News.

“Lamento que mi escrito parezca haber causado daños involuntarios a muchas personas.

Hubo un tiempo en el que él (Kim Seon Ho) y yo realmente nos amábamos.

No me siento bien al verlo colapsar en este momento debido a algunas de mis publicaciones extremas. Recibí una disculpa de él y parece que hubo algunos malentendidos entre nosotros. Espero que no se publique más contenido falso y que no se reproduzcan y difundan más detalles sobre él y mi relación.

Hay un peso en mi mente porque este incidente parece haber causado mucho daño a muchas personas.

Eliminaré esta publicación pronto”.