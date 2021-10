The heirs deja Netflix: conoce hasta cuándo ver el drama de Lee Min Ho y Park Shin Hye

Así como mensualmente añade a su catálogo nuevos K-dramas, películas y programas coreanos, Netflix retira títulos del rubro y ahora le toca el turno de decir adiós a The heirs, una de las series escolares más aclamadas a nivel mundial.

El drama ícono de romance protagonizado por las estrellas top Lee Min Ho y Park Shin Hye dejará de estar disponible en el streaming pronto. Si aún no has visto Herederos, o si quieres revivir las aventuras de Kim Tan y Eun Sang antes del retiro de la producción, te contamos aquí más detalles.

En 2021 The heirs cumplió el octavo aniversario de su estreno. Foto: SBS

Herederos o The heirs: ¿de qué trata?

Conocido entre el público como una reversión de Boys over flowers, K-drama que lanzó al estrellado a Lee Min Ho, The heirs sigue a un grupo de estudiantes coreanos de una élite privilegiada que parecen tenerlo todo, salvo el control de sus vidas amorosas.

Kim Tan, el protagonista y heredero ilegítimo del Grupo Jaeguk, se enamora en Estados Unidos de una compatriota humilde. Cuando descubre que esta chica llamada Cha Eun Sang es la hija del ama de llaves de su casa en Corea, intentará desafiar las convenciones de su familia, que le exige que se case con la hija de los Yoo por cuestiones de negocio. Sin embargo, el camino no será fácil.

Al problema de su círculo se sumará su antiguo ex mejor amigo Choi Young Do (Kim Woo Bin). Él, heredero del imperio hotelero Zeus, no tendrá reparos en molestar a Kim Tan, tomando de punto a Eun Sang cuando la conoce el día en que ella se matricula en el colegio de élite tras diversos sucesos. Sin embargo, la jugada le saldrá mal, ya que también terminará enamorándose de la chica humilde pero de noble, aunque temeroso, corazón.

El éxito de The heirs

La clásica historia de amor entre un chico millonario y la chica humilde arrasó en Corea del Sur en su temporada de estreno, al punto de recoger 22 premios de la temporada 2013-2014.

Mientras tanto, reforzó el estatus de las estrellas top Lee Min Ho y Park Shin Hye. También impulsó en los dramas a su reparto lleno de figuras juveniles, hoy también aclamados por el público y las marcas, entre ellos Park Hyung Sik, Krystal Jung, Kim Ji Won, Kang Ha Neul, Kang Min Hyuk y el ya mencionado Kim Woo Bin.

The heirs: últimos días en Netflix

Si eres fan de estos actores y de Herederos, marca en tu calendario el domingo 14 de noviembre (EST), pues hasta el citado día podrás ver en Netflix la serie coreana de SBS dirigida por Kang Shin Hyo y escrita por Kim Eun Sook, guionista también de Goblin, Secret garden, Descendants of the sun, Mr. Sunshine y The king: Eternal monarch de Lee Min Ho.