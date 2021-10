Nominados a Seoul Drama Awards 2021: lista de dramas, actores y actrices

Este jueves 21 de octubre se celebran los Seoul Drama Awards 2021. La gala premia a los K-dramas de más éxito como representantes del Hallyu y también presenta una competencia internacional entre series de Europa, América y Asia.

La ceremonia será transmitida a nivel internacional por YouTube y será conducida por dos actores juveniles: Cha Eun Woo (True beauty) y Park Eun Bin (Do you like Brahms). Además, habrá números musicales de AB6IX, Young Tak y JINJO CREW.

A continuación, puedes ver qué series coreanas están nominadas para llevarse un trofeo de los SDA 2021.

Cha Eun Woo y Park Eun Bin conducirán la gala de los SDA 2021. Foto: SDA

Seoul Drama Awards 2021: nominados

K-dramas y artistas de la actuación que impactaron en la difusión del Hallyu son nominados en diversas categorías.

Mejor drama coreano

Royal secret agent (KBS)

Do do sol sol la la sol (KBS 2)

Hello me (KBS2)

To all the guys who loved me (KBS2)

Kkondae Intern (MBC)

Dinner mate (MBC)

Kairos (MBC)

Alice (SBS)

The penthouse: war in life (SBS)

Taxi driver (SBS)

Sweet Home (Netflix)

Los archivos de la enfermera escolar (Netflix)

Love alarm S2 (Netflix)

Vincenzo (tvN)

Start up (tvN)

Lie after lie (tvN)

Mejor actor SDA 2021

Kim Myeong Soo: Royal secret agent

Lee Jae Woook: Do do sol sol la la sol

Park Hae Jin: Kkondae intern

Song Seung Heon: Dinner mate

Um Ki Joon: The penthouse

Lee Ji Hoon: Taxi driver

Song Kang: Sweet home S1

Lee Do Hyun: Sweet home S1

Song Joong Ki: Vincenzo

Nam Joo Hyuk: Start up

Yeon Jung Hoon: Lie after lie

Uhm Ki Joon es Joo Dan Tae en The Penthouse. Foto: SBS

Mejor actriz SDA 2021

Kwon Na Ra: Royal secret agent

Hwang Jung Eum: To all the guys who loved me

Seo Ji Hye: Dinner mate

Lee Se Young: Kairos

Lee Ji Ah: The penthouse

Kim So Yeon: The penthouse

Eugene: The penthouse

Jung Yu Mi: The school nurse files S1

Kim So Hyun: Love alarm S2

Jeon Yeo Been: Vincenzo

Suzy: Start up

Lee Yu Ri: Lie after lie

Lee Il Hwa: Lie after lie

Bae Suzy en el drama coreano Start-Up. Foto:tvN

- Competencia internacional

Formato corto (internacional)

Blackout (Tailandia)

Delete me (Noruega)

Don’t go crazy (Corea del Sur)

Dramaworld S2 (Estados Unidos)

No, thank you (Corea del Sur)

Passengers (Rusia)

Standing drama - The play (Corea del Sur)

Teaching from home - Alemania

Película para televisión (internacional)

A bad word (Alemania)

Frederica Montseny, la mujer que habla (España)

Grooming (Argentina)

Honour (Reino Unido)

Missing Child (Corea del Sur)

SF8 Joan’s Galaxy (Corea del Sur)

The child of light (Taiwan)

This house is mine (Alemania)

Miniseries (internacional)

Miniseries nominadas a los Seoul International Drama Awards 2021. Foto: SDA

Drama serializado (internacional)

La venganza de Ana (Colombia)

Chang Ge Xing - The long ballad (China)

Go Ahead (China)

Legacy (Turquía)

The pit S4 (Turquía)

La princesa rebelde (China)

The red room (Turquía)

The penthouse: war in life (Corea del sur)

Mejor director (internacional)

Representando a Corea del Sur compiten Cho Yong Won (Missing Child) y Ju Dong Min (The penthouse). Por Argentina, figura Pablo Destito de Grooming.

Seoul International Drama Awards: directores nominados. Foto: SDA

Mejor guionista (internacional)

Representando a Corea del Sur figura Kim Sun Ok, escritora de The penthouse.

Seoul International Drama Awards: guionistas nominados. Foto: SDA

Mejor actor (internacional)

Por Corea del Sur compiten Jung Yoon Suk de Strange school tales (The child who wouldn’t come) y Park Hyuk Won de Missing child. Por China figuran Bai Jingting de You are my hero y Huang Xiaoming de Game changer.

Seoul International Drama Awards: actores nominados. Foto: SDA

Mejor actriz (internacional)

Por Corea del Sur aparecen Park Ha Seon de No, thank you y Kim So Yeon de The penthouse. La representante de China es Dilraba Dilmurat.