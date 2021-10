Kim Seon Ho pide disculpas a su exnovia tras ser acusado de manipularla para abortar

El actor Kim Seon Ho lanzó un comunicado oficial sobre las acusaciones de aborto hacia su exnovia. Luego de los comentarios en la prensa coreana sobre la denuncia de una usuaria hacia el actor ‘K’, Kim Seon Ho decidió responder. Aquí te mostramos la declaración completa del actor coreano.

Kim Seon Ho se disculpa

El protagonista de Hometown cha-cha-cha ofreció declaraciones sobre su vinculación con la identidad del actor ‘K’ y el aborto manipulado hacia su exnovia. Kim Seon Ho pidió disculpas y admitió haber salido con la persona denunciante.

Kim Seon Ho, actor coreano. Foto: tvN

Declaración completa de Kim Seon Ho en español

“Soy Kim Seon Ho. En primer lugar, quisiera disculparme por brindar mi declaración muy tarde. Cuando vi que las noticias llevaban mi nombre hace unos días, sentí miedo como nunca antes lo había sentido, por lo cual ahora solo puedo expresarme por escrito.

Yo salí con esa persona y tuve buenos sentimientos hacia ella. Sin embargo, yo la herí durante la relación debido a mi incompetencia y falta de consideración. Esperé encontrarme con ella de nuevo para ofrecer una disculpa sincera, pero no he sido capaz de hacerlo apropiadamente y es por ello que espero que esa oportunidad pueda presentarse.

Mientras tanto, espero transmitir mis disculpas a través de esta carta. Me gustaría pedir perdón a todas las persona que han confiado en mí y que me han apoyado hasta el final por haberlos decepcionado. Si he llegado tan lejos como el actor Kim Seon Ho, se debe a las personas que me han alentado. Eso es algo que no debí olvidar. También aprovecho esta oportunidad para disculparme con todas las personas que han trabajado conmigo en muchas producciones por todo el daño que les he causado a raíz de mis errores.

Una vez más, quiero pedir perdón a todos los que se han visto afectados por este incidente. Sé que estas palabras confusas son insuficientes para llegar con seriedad a muchas personas, pero ofrezco mis pensamientos sinceros en la manera que puedo. Realmente lo siento”.

Kim Seon Ho en Hometown cha-cha-cha. Foto: tvN

Agencia de Kim Seon Ho se disculpa

SALT Entertainment volvió a brindar declaraciones debido al comunicado oficial de Kim Seon Ho.

“Hola, somos SALT Entertainment. Nos disculpamos por causar preocupación a muchas personas por los asuntos personales de Kim Seon Ho. Queremos pedir perdón a todas las personas que se han decepcionado o han salido heridas debido a este incidente. Una vez más, sentimos mucho causar preocupación por algo negativo”.

Kim Seon Ho es vinculado con caso de actor 'K'. Foto: TikTok Live

¿Qué pasó con Kim Seon Ho?

El 18 de octubre, un denuncia en un sitio web se hizo viral en Corea del Sur. Una usuaria anónima ‘A’ denunció a un actor ‘K’ por haberla manipulado para abortar. La usuaria explicó que ella había sido novia del actor en el 2020 y que este argumentó que no podía tener un bebé en ese momento, por lo que la condicionó emocionalmente para que no diera a luz, bajo la promesa de que formalizaría su relación con un matrimonio.

Denuncia remece al público coreano. La identidad de K no está verificada. Foto: Naver

Sin embargo, la usuaria comentó que luego de meses el actor ‘K’ cambió su actitud con ella y terminó la relación mediante una llamada telefónica a finales de mayo.