My name se une al éxito de Squid game: ambas series son tendencias en Netflix

Luego del rotundo éxito de Squid game en Netflix, la nueva serie My name gana popularidad desde su estreno el 15 de octubre. Protagonizada por Han So Hee, el audiovisual actualmente se encuentra en la posición número cuatro en tendencia mundial del gigante de streaming.

Han So Hee en My name. Foto: Netflix

El 17 de octubre, My name se posicionó como número cuatro de Netflix, según un reporte de Flix Patrol. Tras dos días de su estreno oficial, la serie se mantuvo en tendencia detrás de Squid game, Your everything y Made. En Corea del Sur, My name superó a tramas como Hometown cha-cha-cha y Squid game, mientras que en el ranking oficial de Perú, se posiciona detrás de You, Squid game y Venom.

My name es la cuarta serie más vista en Perú. Foto: captura/Netflix

My name también se posiciona como la segunda serie más vista en Tailandia, Filipinas, Indonesia, Malasia y Vietnam. Sexta en Estados Unidos y décima en Dinamarca y Rusia.

De qué trata My name

Mi nombre, título en español de la serie, cuenta la historia de Ji Woo, quien luego del asesinato de su padre, decide unirse a una red criminal para infiltrarse en la Policía como agente encubierta. De esa manera, buscará poder descubrir la verdad detrás del fallecimiento de su ser querido y cobrar venganza.

Han So Hee en My Name de Netflix: Foto: TUDUM

PUEDES VER Han So Hee en My name: todo sobre el nuevo drama de acción y venganza de Netflix

Dónde ver My name

La serie coreana se encuentra disponible en Netflix y cuenta con ocho episodios, cada uno con la duración de 50 minutos aproximadamente.

My name se estrenó el 15 de octubre en la plataforma streaming. Foto: captura/Netflix

Tráiler del episodio 1 de My name