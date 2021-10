Kim Seon Ho: empresa oculta spot del actor tras sospechas de grave controversia

Una grave acusación ronda a Kim Seon Ho, famoso actor protagonista de Hometown cha-cha-cha, K-drama que culminó su emisión el domingo 17. Aunque la identidad del mencionado ‘K’ no fue revelada por su denunciante, entre los internautas y los medios coreanos se ha vinculado a la estrella de Start up.

Hasta el momento, las reacciones concretas llegan de parte de la compañía Domino’s Pizza en Corea del Sur, una marca que contrató a Seon Ho como imagen publicitaria en febrero del 2021. En su momento, el intérprete de 35 años protagonizó una campaña de spots y piezas gráficas con el comediante Shin Dong Hyeop.

Al lunes 18 de octubre, el clip de YouTube que tenía más de un millón de vistas cambió su estado a ‘privado’ y se eliminaron publicaciones con las fotos del actor en las redes sociales de la marca de pizzas con sede Corea (@dominostory).

Kim Seon Ho en Domino's Pizza. Foto: captura vía Sports Kyunghyang

Spot oculto en el canal de Domino's Pizza. Foto: captura vía Sports Kyunghyang

Kim Seon Ho en Domino's Pizza. Foto: captura vía Sports Kyunghyang

Luego de ello, otros usuarios en Twitter reportaron que también se ocultaron posteos del actor en las marcas Canon Corea y Food Bucket.

Prensa del país asiático resalta que hay tensión en el sector comercial por la posible controversia de Kim Seon Ho, quien tiene varios contratos con empresas locales debido a su fama en TV. Según Kyunghyang, si la polémica estalla, el actor y su agencia tendrían que pagar compensaciones a las empresas por posibles daños a su imagen.

¿Qué pasó con Kim Seon Ho?

Artículos relacionados a Kim Seon Ho ocupan las cuatro primeras tendencias en Naver tras la divulgación de un post anónimo en un foro coreano el 18 de octubre. Una usuaria ‘A’ señaló ser exnovia del actor ‘K’ desde el inicio del 2020 y acusó a esta persona de haberla manipulado emocionalmente para realizarse un aborto.

‘A’ dijo que ella quería tener al bebé, pero su pareja argumentó que en ese momento no podía hacerse cargo de su hijo. Le conminó a practicarse un aborto y que luego formalizaría su relación con matrimonio. No obstante, ‘A’ refiere que ‘K’ cambió su actitud luego del procedimiento y fue postergando su compromiso porque no quería arriesgar su popularidad. Finalmente, ‘K’ terminó la relación a finales de mayo.

Denuncia remece al público coreano. La identidad de K no está verificada. Foto: Naver

Aunque el post no declara la identidad del involucrado, dejó algunas claves para los internautas: “popularidad reciente en TV”, “controversia por levantar la voz a staff en un programa de variedades”, “actor de teatro”. ‘A’ argumenta que “la verdadera cara de ‘K’ es diferente a lo que muestra en público”

Cuando los netizens coreanos pidieron evidencia a la usuaria ‘A’, esta señaló que tenía muchas fotos, pero que no iba a publicarlas al inicio por temas legales.

Por otro lado, el portal de noticias Kyunghyan difundió el post con una imagen de Kim Seon Ho en mosaico y otro reportero de entretenimiento apuntó a la referida celebridad en su canal de YouTube.

La agencia de Kim Seon Ho

Kim Seon Ho, de 35 años, inició su carrera en el teatro y llegó a ser el actor más popular de la temporada pasada como el ‘second-lead’ de Start up. A partir de agosto, protagonizó la serie Hometown cha-cha-cha, que finalizó con un notable rating en la televisión coreana.

Hometown cha-cha-cha, Kim Seon Ho, Shin Min Ah, Netflix

Fans del actor lo defienden de las sospechas, pues de momento no hay evidencia concreta que lo relacione a la denuncia . En ese sentido, también reclaman el silencio de la agencia SALT.

SALT Entertainment, como representantes de Kim Seon Ho, no responden aún a las llamadas de la prensa local para dar una posición deslindando o aclarando la denuncia. Hasta el cierre de esta nota, la página web de la compañía está fuera de servicio por exceso de tráfico.