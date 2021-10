Squid game: palabras del actor Oh Young Soo conmueven y hacen llorar a Mijoo, de Lovelyz

El jugador 001 de Squid game ha fascinado a todos los seguidores de la serie. De hecho, el personaje ha causado un sinnúmero de sensaciones, desde conmover a más de uno por la historia detrás de su personaje hasta la sorpresa por el destino de este. El actor Oh Young Soo, encargado de interpretar a 001, se presentó en un programa de televisión y comparó la vida real con El juego del calamar, por lo que Mijoo, de Lovelyz, no pudo evitar llorar tras escuchar sus palabras.

Oh Young Soo: actor de 76 años interpretó al participante 001 en Squid game. Foto: Netflix

Oh Young Soo sobre Squid game

El intérprete del jugador 001 de Squid game, Oh Young Soo, apareció como invitado en el programa Hangout with Yoo de MBC, junto a Mijoo, de Lovelyz. El actor, que cuenta con 58 años de carrera artística, no dudó en compartir su sabiduría sobre la historia que retrata El juego del calamar y la sociedad coreana.

Oh Young Soo fue invitado del programa Hangout with Yoo. Foto: MBC

“Nuestra sociedad suele pensar que solo debes obtener el primer lugar. Pero aunque el segundo lugar haya perdido contra el primero, ellos antes han tenido que vencer al tercer lugar. Todos somos ganadores. Para mí, un verdadero ganador es quien da lo mejor de sí en lo que disfruta y trabaja duro para obtener cierto nivel de conocimiento”, explicó Oh Young Soo.

Oh Young Soo fue el actor más veterano en el elenco de Squid game. Foto: MBC

Oh Young Soo también habló sobre su vida personal y confesó que no tiene grandes ambiciones, pues le gustaría dejar atrás todo lo que ha recibido a lo largo de los años. “Cuando era joven, solía recoger flores de la montaña, pero a esta edad solo las dejaría en su lugar y volvería a verlas en otra ocasión. Pienso que es lo mismo sobre la vida. Dejarla tal como es, lo cual es muy difícil de hacer”, agregó.

Mijoo, de Lovelyz, quien escuchó atentamente a las palabras del actor de Squid game, no pudo evitar llorar conmovida ante su filosofía de vida.

Mira aquí la entrevista completa.