BTS y Coldplay: historia real detrás de la colaboración es revelada por Chris Martin

El secreto detrás del origen de “My universe” ha sido revelado. Vía el show de Graham, Chris Martin de Coldplay compartió al detalle cómo nació esta colaboración con BTS que conquista charts y público mientras brinda un poderoso mensaje de amor sin fronteras.

ARMY y Coldplayers reaccionan sorprendidos a las palabras del músico. ¿Qué dijo el líder y vocalista de la banda británica?

“My universe”: lanzamiento y #1 en Hot 100

BTS y Coldplay se unieron para hacer una de las colaboraciones más sorprendentes e importantes de los últimos años.

Al ritmo de “My universe” del álbum Music of the spheres, desde el 24 de septiembre estos grupos musicales que han hecho historia representado al K-pop y el pop rock británico le cantan al amor sin barreras.

A la par, cosechan rotundo éxito. Algunos de los logros recientes del single fueron el debut en el #1 de Billboard Hot 100 y, consecuentemente, el primer ingreso directo de Coldplay a la cima del ranking tras más de una década, así como un nuevo registro para Bangtan antes solo ostentado por The Beatles.

BTS y Coldplay suman sus talentos en canción producida por el reconocido Max Martin. Foto: Parlophone

PUEDES VER BTS: comentarios xenófobos de periodistas de TV desatan indignación en fans

¿Cómo nació “My universe”?

En entrevista para el programa británico The Graham Norton Show con fecha del 15 de octubre, Martin reveló que la colaboración con BTS nació a partir de un rumor.

Según cuenta el vocalista y líder de Coldplay, llegó hasta él información de una supuesta intención de trabajo conjunto por parte de los famosos coreanos, pero en ese entonces pensó que algo así no funcionaría (por sus estilos musicales).

Sin embargo, la duda de cómo sería hacer música juntos quedó en él. Fue así como, un día, apareció “My universe” y pensó que esa podría ser la canción que encajara con ambos conjuntos, ya que hablaba de superar fronteras.

Traducción completa: “Era como un rumor clásico, una especie de redes sociales. Eso, yo no sé si era cierto o no, pero me dijeron: ‘BTS preguntó si te gustaría hacer una canción para ellos ‘. Y yo estaba como: ‘Bueno, ¡eso nunca va a funcionar!‘. Pero entonces, la idea se me quedó en la cabeza por un tiempo y luego apareció el título, luego apareció esta canción de la nada un día y me sentí como: ‘¡Oh! Este podría ser el indicado‘. Porque es una canción de amor sobre el amor difícil o el amor que requiere superar algunos límites. Entonces pensamos: ‘Bueno, esto realmente encajaría con nosotros dos’”.

La estadía de Coldplay en Corea del Sur

Como saben los fans, antes de confirmarse la colaboración de BTS y Coldplay se plantearon muchas teorías a raíz de indicios, entre los que figuró la llegada de la banda de pop rock a Corea del Sur para, presuntamente, grabar con Bangtan.

Tras el lanzamiento de “My universe”, se confirmó este último citado rumor. Algunos detalles del encuentro fueron oficializados también por los involucrados.

Ahora, en la misma entrevista con Graham Norton, Chris Martin manifestó detalles nuevos para ARMY y Coldplayers sobre la reunión.

Conforme cuenta, obtuvo permiso del Gobierno de su país para viajar a Corea del Sur por dos días (en aquel entonces, las restricciones de viaje de Reino Unidos eran fuertes), y que la mitad de ese tiempo la pasaron sin tener contacto con otros. Asimismo, que en el país cuna del K-pop no pudieron ver a más coreanos que a los Bangtan Boys y a personas con trajes especiales.

Puedes ver aquí el fragmento de entrevista en show de Graham donde Martin comparte estos y más detalles del trabajo junto con BTS.