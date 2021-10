BTS: conoce a Bam, la nueva mascota de Jungkook que se suma a la familia ARMY

El episodio 1 de In the SOOP 2 trajo un nuevo engreído para ARMY. En el reality de BTS, el maknae Jeon Jungkook presentó a su flamante mascota, Jeon Bam. El can de color chocolate lo acompañó al reality que se filmó en una casa de campo.

Bam (밤) significa noche y hace referencia a su pelaje oscuro. Cuando el vocalista de “Euphoria” conversaba con los productores del reality, contó que quería llevar a su nuevo amigo a In the SOOP.

Jeon Bahm, el perro doberman de Jungkook de BTS. Foto: In the soop 2

“Desearía poder llevar a mi perro conmigo. Bam está en un centro de entrenamiento en este momento. Necesito visitarlo de vez en cuando. Él es un dóberman y ¡es muy guapo!”

Por su raza, el nuevo perrito de Jungkook supera en tamaño a las mascotas de otros miembros de BTS aunque todavía es un cachorro. Jeon Bam tenía 4 meses de edad cuando filmaron In the SOOP.

Mascotas de los integrantes de BTS. Foto: Twitter

J-Hope : ¡Es casi del tamaño de Namjoon!

Taehyung : ¡Es quince veces más grande que Tannie! (Yeontan)

Jimin: Es grande, pero todavía cabe en los brazos porque es un bebé.

Jeon Bam, perro dóberman de Jungkook. Foto: captura

Jungkook y su perro Gureum

Jeon Bam ahora se suma a la familia de Jungkook, quien años atrás también había adoptado a otro perro llamado Gureum (nube en idioma coreano) de raza maltés. El cantante lo recogió de un refugio y ahora vive con los padres de la celebridad en Busan.

En la película de BTS Bring the soul: The movie, Jungkook dibujó a Gureum después de decir “oh tengo bloqueo creativo, necesito inspiración”. Aunque el maknae tiene talento en las artes plásticas, añadió que su “Gureum es mucho más hermoso, este parece un perro diferente”.

Gureum, primera mascota de Jungkook. Foto: Twitter

