Squid game: así era de joven el actor del anciano jugador 001, Oh Young Soo

No solo las jóvenes figuras de El juego del calamar dan la hora en Corea del Sur y a nivel global. Oh Young Soo, actor que caracterizó al anciano jugador 001 de Squid game es igual de aclamado entre fans de esta producción, que oficialmente ostenta el título a la serie con el debut más grande en toda la historia de Netflix.

Haciendo gala de sus casi seis décadas de experiencia en cine, K-dramas y teatro, el veterano intérprete de 76 años sumerge al público en las dos caras de Oh Il Nam, personaje que nos hace reír, llorar y, finalmente, probar el dolor de la traición al revelar su verdadera identidad como creador del mortal reto Squid game.

Oh Young Soo: actor de 76 años interpretó al participante 001 en Squid Game

En el contexto de su creciente popularidad, curiosidades sobre Oh Young Soo surgen en línea y se vuelven ampliamente comentadas.

Oh Young Nam, ‘001′ en los ochenta

Aunque Oh Young Nam proyecta una imagen apacible en El juego del calamar y en sus últimos trabajos, donde caracterizó principalmente a monjes, lo cierto es que en su juventud se puso en la piel de fiscales y soldados.

Squid game, El juego del calamar, Oh Youn Soo, Oh Il Nam

Uno de sus papeles fue el del juez militar Kim Su In para La primera república, K-drama de 39 episodios estrenado en abril de 1981.

Al momento de su aparición en dicha serie, él tenía 38 años y su imagen estaba lejos de ser la que proyectó como el jugador 001 o creador del mortal reto El juego del calamar, principalmente por las expresiones de su rostro.

Oh Young Soo también actuó en la serie trasmitida por MBC The fairy of Shampoo, en 1988, en el papel de un entrenador de oficial militar.

