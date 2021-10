My name en Netflix: ver capítulo 1 del drama de Han So Hee y Ahn Bo Hyun

Un intrigante tráiler y trama son suficientes para que los amantes de las series queden enganchados con Mi nombre (My name), la nueva producción de Netflix que reúne a Han So Hee, Park Hee Soon y Ahn Bo Hyun. Esta serie coreana derrocha acción y misterio y promete atrapar al espectador de principio a fin.

¿De qué trata My name?

Este nuevo Kdrama narra la historia de Yoon Ji Woo, una joven que buscará a toda costa vengarse de la muerte de su padre. Cambiará de nombre y vida para poder dar con el responsable.

El personaje interpretado por Han So Hee (actriz de Nevertheless) se infiltrará como agente encubierta en la policía para encontrar al asesino de su papá. Su aliado es el gangster Choi Moo Jin (interpretado por Park Hee Soon), que la ayuda a crear su fachada. En la policía, le asignan a Jeon Pil Do como compañero, quien no tiene idea de la verdadera identidad de su novata colega. Este rol recae en Ahn Bo Hyun, conocido por sus trabajos en las series Itaewon class y Yumi’s cells.

Park Hee Soon en My Name. Foto: Netflix

¿Dónde ver el episodio 1 de My name en español latino?

La única plataforma autorizada y legal para poder ver Mi nombre (My name), drama de Han So Hee y Park Hee Soon es Netflix.

Luego del éxito de El juego del calamar, la plataforma streaming vuelve a apostar por una trama de suspenso y drama para sus suscriptores.

Han So Hee y Ahn Bo Hyun en My Name. Foto: Netflix

Horario de estreno de My name

My name en Perú : 2.00 a. m.

: 2.00 a. m. My name en Indonesia : 2.00 p. m.

: 2.00 p. m. My name en Colombia : 2.00 a. m.

: 2.00 a. m. My name en Malasia : 3.00 p. m.

: 3.00 p. m. My name en México : 2.00 a. m.

: 2.00 a. m. My name en Filipinas : 3.00 p. m.

: 3.00 p. m. My name en Chile : 4.00 a. m.

: 4.00 a. m. My name en Argentina : 4.00 a. m.

: 4.00 a. m. My name en EE.UU (PT): 0.00 a. m.

Ver gratis My name en Netflix

Si te preguntas sí Netflix ofrecerá gratis los episodios de My name (Mi nombre), no será esto posible, ya que desde 2020 descontinuaron el servicio de prueba gratuita por 7 días. Ahora solo acceden a ver todo su contenido siendo suscriptores.

Tráiler del episodio 1 de My name