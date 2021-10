BTS, In the soop 2: ver online y horarios para el episodio 1 de la segunda temporada

Bangtan deja las luces y el escenario para disfrutar de la naturaleza. Esta es la premisa de In the SOOP 2 con BTS, que vuelve a la televisión coreana y a Weverse. Aquí te contamos todo lo que debes saber para no perderte el estreno del reality con RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, Taehyung y Jungkook.

ARMY celebra que BTS In the soop 2 ya tiene fecha oficial de estreno. Foto: captura de YouTube

Cuándo se estrena In the SOOP 2 de BTS

El episodio 1 de In the SOOP 2 de BTS sale al aire el viernes 15 de octubre . La temporada consta de cinco episodios producidos para ARMY y otros clips especiales con detrás de escenas.

A qué hora es el estreno de In the SOOP 2

In the SOOP 2 de BTS se emite en directo por JTBC a las 9.00 p. m. KST. Una hora después, el episodio del día se publica en el servicio Weverse y cualquier fan que haya comprado la serie puede volver a verla en su celular.

Horarios Latinoamérica para ver In the SOOP 2

Si eres ARMY y vives en América Latina, revisa la guía de horarios para todos los viernes de In the SOOP.

IN THE SOOP en Perú, México, Colombia, Ecuador y Panamá : 8.00 a. m.

: 8.00 a. m. IN THE SOOP en Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Honduras y Nicaragua : 7.00 a. m.

: 7.00 a. m. IN THE SOOP en Bolivia, Paraguay, Cuba, República Dominicana y Puerto Rico : 9.00 a. m.

: 9.00 a. m. IN THE SOOP en Chile, Brasil, Argentina y Uruguay : 10.00 a. m.

: 10.00 a. m. IN THE SOOP en España: 3.00 p. m.

Dónde ver el ep. 1 de In the SOOP 2 de BTS

JTBC transmitirá en vivo todos los capítulos de BTS In the SOOP 2, tal como lo hizo en la primera temporada del formato. Si no logras acceder a una retransmisión del canal coreano, la otra opción es el VOD de Weverse.

Esta segunda forma requiere un pago para el acceso. El costo de In the SOOP 2 de BTS en Weverse es de 27,99 dólares.

BTS In The SOOP 2: cómo ver la segunda temporada del reality. Foto: HYBE

Link para ver In the SOOP 2 de BTS

El canal de cable surcoreano JTBC no tiene una página de streaming oficial para ver su contenido fuera del país asiático. Por ese motivo, fans comparten links de retransmisiones en Twitch y AQSTREAM.

Gratis subtítulos en español de In the SOOP 2

Los contenidos de BTS incluyen subtítulos al inglés por la cantidad de seguidores extranjeros que tienen en este punto de su carrera. En cuanto a la traducción al español, la mayoría de veces es producto del trabajo de ARMY en los denominados fansubs.

Una vez que se termine el episodio 1, usuarios compartirán las traducciones de los fragmentos más interesantes

Teaser de In the soop 2 de BTS