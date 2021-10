Lee Do Hyun ayudaría a Song Hye Kyo con su venganza en K-drama The glory

Avanza el casting de The glory, siguiente K-drama de Song Hye Kyo. La actriz trabajará nuevamente con la guionista de Descendants of the sun, Kim Eun Sook. El 13 de octubre se reportó que uno de los candidatos a coprotagonista de la serie es Lee Do Hyun, conocido por su trabajo en Sweet Home y Youth of may.

Según la agencia del actor de 26 años, “Lee Do Hyun recibió una oferta de The glory y la está considerando positivamente”.

Lee Do Hyun, actor de 26 años. Foto: Marie Claire.

PUEDES VER Song Joong Ki habla de Jeon Yeo Been y del video viral de su reencuentro en festival

Sinopsis de K-drama The glory

De acuerdo con la descripción de YTN, The glory es una historia triste de venganza que inicia cuando una estudiante de preparatoria que soñaba con ser arquitecta se ve obligada a dejar el colegio tras ser víctima de episodios brutales de bullying.

Años después, su perpetradora se casa y tiene un hijo. Una vez que este ingresa a la escuela elemental, la víctima llamada Dong Eun se convierte en su tutora y comienza su venganza contra su agresora y cómplices del bullying.

La actuación estelar de Song Hye Kyo fue confirmada en enero. La actriz de 39 años se reencontrará con la creadora Kim Eun Sook, quien además de Descendants of the sun (2016) también escribió Goblin, Los herederos, Secret garden y más.

Actriz Song Hye Kyo y guionista Kim Eun Sook juntas cinco años después de Descendants of the sun. Foto: composición LR / United Artists Agency

PUEDES VER Squid game: Jung Ho Yeon y sus lágrimas reales por escena del episodio 6

Por otro lado, el papel ofrecido a Lee Do Hyun es el de Joo Yeo Jung , un personaje calificado como “despreocupado y sonriente”. En lugar de ser solo el “príncipe azul” de la protagonista, decide convertirse en una vía para ayudarla en su venganza.

Desde el 2020, Lee Do Hyun apareció en varios proyectos como Sweet Home, 18 Again, Youth of may y fue el ganador al Baeksang Arts Awards como actor revelación del 2021.

Por otro lado, Song Hye Kyo estrenará la comedia romántica titulada Now we’re breaking up, donde hace pareja con Jang Ki Yong, el 12 de noviembre.