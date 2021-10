Squid Game: Jung Ho Yeon y su paso por Korea’s next top model

Ocho años atrás, la ahora mundialmente famosa Jung Ho Yeon de Squid Game aparecía con timidez ante las cámaras en su primera experiencia en la TV. Es que mucho, antes de caminar en pasarelas de Karl Lagerfeld, Chanel o Louis Vuitton, la joven modelo se inscribió en el programa Korea’s next top model, un formato creado por Tyra Banks que fue replicado en distintos países.

Ahora, la historia y los datos de la vida de Jung Ho Yeon reciben mucha atención por su debut como actriz en El juego del calamar, K-drama coronado como la producción original más vista en la historia de Netflix.

Jung Ho Yeon fue la desertora norcoreana Kang Sae Byeok, jugadora 067 en la serie. Foto: Netflix

¿Cuándo participó Jung Ho Yeon en Korea’s next top model?

En una entrevista para models.com, la surcoreana contó que inició su formación en el modelaje cuando tenía 17 años y se inscribió en una academia. Dos años después, llegó la oportunidad de participar en la versión coreana de America’s next top model. El formato estaba en su cuarta temporada cuando Jung Ho Yeon sugirió inscribirse.

La intérprete de Sae Byeok en Squid Game contó que fue difícil porque no tenía experiencia frente a cámaras. “Cuando fui al show, sabía cómo caminar técnicamente (por la academia), pero no sabía cómo mostrar mi personalidad o mi carácter. Estaba muy asustada de hacer o decir algo. Al inicio me fue mal”, narró.

Fotos de Jung Ho Yeon en KNTM 4

Estas son algunas imágenes de archivo recopiladas de blogs en Naver sobre Korea’s next top model, ciclo 4 (2013) . Incluye el tradicional cambio de look que se hace a las concursantes una vez que están dentro del programa.

Jung Ho Yeon en Korea's Next Top Model. Foto: KoreaEconomicTV

Jung Ho Yeon en Korea's Next Top Model. Foto: OnStyle

Jung Ho Yeon cuando le decoloraron el cabello y le crearon un flequillo en Korea's Next Top Model. Foto: OnStyle

Un dato curioso. Jung Ho Yeon fue eliminada en el capítulo 3 de la temporada; sin embargo, un reto de pasarela flotante la trajo de regreso a la competencia en el episodio 5.

Según los jurados del desafío, fue la que logró caminar con mayor estabilidad, aunque trastabilló un poco antes de ingresar a la pasarela sobre el agua. Jung Ho Yeon superó a todas sus rivales y fue recompensada con un cupo nuevamente.

“Puse mucho esfuerzo para mejorar. Cuando estaba en casa miraba las revistas, Vogue Korea, W Korea; trataba de aprender las poses con el espejo y sacar muchas ideas de ahí. Un día, lo conseguí y sentí confianza para mover mi cuerpo y expresarme. Fui a la sesión, posé y todos aplaudieron. Supe que podía amar mi trabajo desde ese momento”, recordó Jung para models.com.

La ahora supermodelo y actriz quedó entre las tres finalistas del ciclo. La ganadora fue su colega Shin Hyeon Ji.

KNTM, ciclo 4, episodio 5: recreación de las princesas de cuentos de hadas. Jung Ho Yeon fue Bella Durmiente.

Jung Ho Yeon en KNTM. Foto: OnStyle

KNTM, ciclo 4, episodio 6: concepto de mujeres en la selva.

Jung Ho Yeon en KNTM. Foto: OnStyle

KNTM, ciclo 4, episodio 7: las modelos posaron en atuendo femenino y masculino.

Jung Ho Yeon en KNTM. Foto: OnStyle

KNTM, ciclo 4, episodio 8: Jung Ho Yeon posa con la ganadora de la temporada 1 de KNTM.

Jung Ho Yeon en KNTM. Foto: OnStyle

KNTM, ciclo 4, episodio 9: concepto de alta costura.

Jung Ho Yeon en KNTM. Foto: OnStyle

Jung Ho Yeon en KNTM. Foto: OnStyle

KNTM, ciclo 4, episodio 10: concepto de boda en Las Vegas.

Jung Ho Yeon en KNTM. Foto: OnStyle

Final: sesión de fotos para portada de W magazine.