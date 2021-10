Squid game: 001 y la nueva pista en juego de cuerda que habría presagiado su identidad

Descubrir al final de Squid game la verdadera identidad de Oh Il Nam (Oh Yung Soo), mejor conocido como el jugador 001, fue una completa decepción para gran parte del público. Y no es para menos, pues capítulos atrás, en el episodio 6, le habían llorado al anciano personaje creyendo que se había despedido para siempre al igual que Ji Yong y Ali Abdul.

Algunos perspicaces espectadores, por el contrario, ya anticipaban la relación de 001 con El juego del calamar por presuntas pistas que habían sido incluidas en escenas previas. Una de estas fue la estrategia propuesta por el hombre longevo que llevó a que su equipo venciera a contrincantes superiores en fuerza durante el reto de la cuerda.

Squid game continúa como la serie más vista en Perú. Foto: Netflix

¿001 no tenía candado?

La serie coreana original de Netflix continúa como la #1 en el streaming a nivel global mientras más personas se suman a la fiebre y otros que ya la han visto regresan a ella para volver a disfrutarla o encontrar más señales escondidas en la historia.

Y ahora surge precisamente una nueva pista que los fans creen haber encontrado y difunden ampliamente en las redes sociales. La misma apunta a que el anciano no llevaba candado durante el reto de la cuerda; por lo tanto, habría podido encontrar la forma de salvarse antes de que su equipo cayera al vacío o fuera superados por los contrincantes.

El público apuesta por dicha señal debido a la secuencia donde la cámara nos muestra a Oh Il Nam y sus compañeros exhaustos en el suelo tras haber conseguido la victoria. Como podrás ver, en la mano derecha de 001 no se llega a apreciar el cerrojo que asegura las cadenas de los jugadores a la soga.

¿Error de producción, señal o cuestión de ángulo?

La teoría se vuelve viral. Sin embargo, al prestar atención al detalle en una escena anterior descubrirás que Oh Il Nam, o el creador de El juego del calamar, sí llevaba el candado de seguridad durante el reto. Por lo tanto, la ausencia del mismo en la toma ampliamente difundida podría haber sido consecuencia del ángulo o, en todo caso, de un error de producción.

