Jane, the virgin: todo sobre el remake coreano de la serie en Netflix

La serie Jane, the virgin tendrá una versión coreana bajo el sello de Netflix. Emitida desde 2014, la segunda entrega tuvo cinco temporadas (hubo una primera, telenovela venezolana). Ahora, con la noticia del remake, diversos actores han sido nombrados por los fans que, mientras esperan el estreno, proponen varios nombres para reinterpretar la obra de origen caribeño.

Sobre el remake coreano de Jane, the virgin

El dorama de próximo estreno ya cuenta entre su equipo con personajes de la actuación coreana. También está confirmado el director, el cantante de CNBLUE y actor surcoreano Jung Yong-hwa. El cantautor fue parte de las producciones Flower Boy Next Door, Flower Boy Ramyun Shop, Bel Ami, The Wind Blows, entre otras muchas.

Al parecer, según filtraciones de la industria, todo parece indicar que sus estrellas principales serán Im Soo Hyang y Sung Hoon, actores cuya química es reconocida por el público.

Actores confirmados para Jane, the virgin coreano

Por un lado, Sung Hoon, el actor y modelo que protagoniza Love (ft. Marriage and Divorce) 2, ha recibido la oferta para interpretar a Kim Bok Rae, un importante cirujano plástico que frecuentaba a actrices hasta que es diagnosticado de cáncer.

Sung Hoon es conocido en la industria por haber interpretado a Lee Kang-hoon en la serie Noble, My Love y a Jang Joon-sung en Oh My Venus.

Por otro lado, si las negociaciones se concretan, Im Soo Hyang, que fue parte de la serie My ID is Gangnam beauty, podría encarnar a Bae Ji Eun, una escritora de dramas que juró practicar la abstinencia, apegada a las tradiciones de su abuela.

Im Soo Hyang y Sung Hoon debutaron juntos en el drama familiar del 2011 New Tales of Gisaeng. Cinco años después, fueron protagonistas en la comedia romántica Five enough.

El remake coreano de Jane the Virgin empezará su filmación en septiembre.

Historia de Jane, the virgin

El argumento principal de la producción coreana no se distanciará de otros anteriores. Jane, the virgin, cuenta la historia de una mujer sin ninguna experiencia en el sexo que queda embarazada de un chaebol de segunda generación (persona que heredó un monopolio en Corea) producto de un error médico.

Trailer de Jane, the virgin

A continuación puedes ver el tráiler de la mencionada serie que fue trasmitida por The CW desde 2014.