BTS es una de las bandas con más hits en el ranking Hot 100 de Billboard

BTS es la banda de kpop que logró superar las fronteras del idioma y se ha ganado un puesto importante en la industria musical. Después de casi 10 años de su debut , sus canciones se han vuelto las favoritas del público, lo que los ha llevado a que varias de sus producciones sean consideradas hits en los rankings como Hot 100 de Billboard .

Pertenecer a la élite de músicos que lograron alcanzar el puesto N°1 no es fácil, menos si es que se trata de una banda que no canta en inglés. La historia de BTS como una de las agrupaciones más exitosas en Estados Unidos empezó con su single “Dynamite” , la cual se convirtió en la primera canción de un grupo coreano en alcanzar el primer puesto y destronando a PSY con su éxito “Gangnam Style” del 2012.

En total, el grupo coreano se ha ubicado en el primer puesto de este ranking 6 veces con sus canciones “Dynamite”, “Life Goes On”, “Savage Love (Laxed – Siren Beat)”, “Butter”, “Permission to Dance” y “My Universe” . Este último llevó a la banda a colaborar con Coldplay, otro gran representante de la música contemporánea.