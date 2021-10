Squid Game: Jung Ho Yeon y sus lágrimas reales por la escena del episodio 6

Alerta de spoilers. Si se le preguntara al público cuál fue el capítulo de El juego del calamar que los “destruyó emocionalmente”, el resultado por mayoría apuntaría al sexto episodio de la serie. Además de la injusta despedida a Ali, la amistad que nacía entre Sae Byeok y Ji Yeong fue interrumpida por la tragedia.

“En parte son las mas inocentes del grupo. Las personas se matan y se traicionan por sobrevivir, pero ellas no son así. Hay un vínculo que se formó en corto tiempo. Empatía y comprensión por los problemas de la otra”, expresó el director en el video-comentario de Squid Game.

Comentarios del director a escena de Jung Ho Yeong y Lee Yoo Mi en Squid Game. Foto: Netflix

Desde su posición de actriz, Jung Ho Yeon vivió la impotencia de la muchacha norcoreana cuando la jugadora 240 se inmoló por ella en el desafío de las canicas. En una entrevista para Time, la modelo habló de los sollozos que soltó en la vida real al leer esta parte en el guion.

“Leí el libreto de una sola pasada. Comencé alrededor de las 9 de la noche, y era largo pero me quedé hasta terminarlo en la madrugada. (...) La escena que me hizo llorar mucho fue cuando Ji Yeong y Sae Byeok están hablando la una a la otra. Creo que esas líneas fueron muy bien escritas por el director”, confesó.

Esa sensación se trasladó al día de rodaje. Jung Ho Yeon relató al medio Hankooki que su compañera Lee Yoo Mi la ayudaba para aligerar un poco el ambiente, pues estaba demasiado melancólica.

“Es una secuencia compleja emocionalmente. En la parte de la conversación, la indicación era que no debería llorar. Me aguantaba las lágrimas. Aún así, cuando las sentía en los ojos le decía ‘Yoo mi, hazme reír‘ y ella me hacía una expresión graciosa. Nos apoyamos mucho para poder lograr un buen resultado y creo que por eso a la gente le gustó nuestra química”, explicó.

Sae Byeok y Ji Yeong son las número 067 y 240 en Squid game. Foto: captura

El diario de Sae Byeok

El juego del calamar fue el debut de Jung Ho Yeon como actriz luego de varios años como modelo. Naturalmente, sentía nervios y presión por no decepcionar al director que la eligió apenas vio su audición.

Una de sus herramientas para sumergirse en la solitaria Sae Byeok y su tragedia familiar fue escribir un diario desde la perspectiva del personaje. Así lo reveló a otro portal de entretenimiento coreano.

“Imaginaba que mi mamá había muerto tratando de salvarme a mí y a mi hermano cuando la Policía nos encontró en China (historia de la jugadora 067 de Squid game). Escribí las últimas palabras de mi madre en mi diario, como si le pidiera a Sae Byeok que cuidara a su hermano menor. Fue parte de mi preparación”, detalló la actriz a Hankyoreh.