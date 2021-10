Kim Woo Bin y Shin Min Ah actuarán en el mismo drama, pero no serán pareja

Es oficial. Kim Woo Bin y Shin Min Ah, novios por seis años, trabajarán juntos por primera vez en el drama Our blues. Este proyecto también marca el retorno del protagonista de Uncontrollably fond (2017) a la televisión luego de cuatro años. Como se recuerda, el intérprete superó el cáncer a finales del 2019 y ha retomado su carrera.

Aunque los televidentes anhelan disfrutar la química en pantalla de los dos modelos-actores, sus personajes no tendrían una línea amorosa en Our blues; o al menos no al inicio de la trama.

PUEDES VER Kim Woo Bin: la dura batalla contra el cáncer que enfrentó el actor de The heirs

¿De qué trata Our blues?

Este será un K-drama con varias historias en simultáneo, por lo que tiene siete protagonistas. Situado en la isla de Jeju, el guion contará las vivencias dulces, tristes y amargas de diversos personajes.

Lee Dong Suk es un hombre que nació y creció en el campo de la isla de Jeju. Se gana la vida vendiendo camiones. El rol recae en Lee Byung Hun, que tuvo un aplaudido cameo en Squid Game y vuelve a un estelar para televisión a tres años de Mr. Sunshine.

Min Sun Ah interactuará con Lee Dong Suk y es una mujer recién llegada a Jeju que guarda un secreto. Este personaje será interpretado por Shin Min Ah, actual protagonista de Hometown Chachacha y pareja de Kim Woo Bin.

Por otro lado, habrá una historia referente a las buceadoras de Jeju (hanyeo) que recolectan productos marinos.

Lee Young Ok es una hanyeo novata de carácter alegre, pero rodeada por varios rumores. La actriz a cargo es Han Ji Min, premiada por El príncipe de la azotea y la película Miss Baek.

Park Jung Joon , interpretado por Kim Woo Bin, es un personaje cálido que conoce a Lee Young Ok y se enamora de ella.

En otra línea del drama aparece Choi Han Soo , un hombre que regresa a su natal Jeju tras haberse ajustado a la vida citadina. Será interpretado por Cha Seung Won, actor de Hwayugi.

Jung Eun Hee es la propietaria de una tienda de productos marinos que se encuentra con su primer amor, Choi Han Soo, cuando este vuelve a la región. Será interpretada por Lee Jung Eun (Law School)

La mejor amiga de este personaje es Go Mi Ran, a cargo de la actriz Uhm Jung Hwa, quien también vuelve a Jeju pero por estar cansada de la vida en la capital.

¿Cuándo se estrena el nuevo drama de Kim Woo Bin y Shin Min Ah?

Our blues se estrenará en 2022. Este proyecto, además de un notable elenco, será escrito y dirigido por los creativos detrás del aclamado drama coreano It’s okay that’s love.