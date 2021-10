Squid game: Netflix reemplazará el número telefónico que aparece en la serie

Squid game mantiene su posición como la serie coreana más exitosa de Netflix. Sin embargo, el K-drama se vio envuelto en una controversia cuando los televidentes comenzaron a llamar al número de teléfono que aparece en la tarjeta de presentación que muestra el actor Gong Yoo en pantalla.

Gong Yoo hace un cameo en Squid game. Foto: captura

PUEDES VER Squid Game: el caso real de una persona que fue afectada por la fama de la serie

El 5 de octubre, Netflix comunicó que el staff de Squid game y la plataforma streaming están trabajando arduamente para resolver de manera amigable el problema provocado por el número telefónico que aparece en la serie. De esa forma, se llegó a un acuerdo de reemplazar las escenas en donde se muestra el número.

Gi Hun es reclutado para participar en El juego del calamar. Foto: captura

El director de la serie, Hwang Dong Hyuk, explicó en una reciente entrevista que escogió dicho número porque no existía uno en su momento, así que le pareció seguro usarlo. “El equipo de producción no pensó que al agregar los dígitos 010 este daría un número real. Pedimos perdón por no haberlo verificado, nos disculpamos con todos aquellos que han salido perjudicados”, mencionó el director.

Gi Hun de Squid game acepta participar en El juego del calamar. Foto: captura

PUEDES VER Squid game: qué actores aparecerán en programa de Jimmy Fallon

¿De qué trata Squid game?

El juego del calamar o Squid game cuenta la historia de más de 400 participantes que buscarán ganar una cuantiosa suma de dinero. Sin embargo, de salir perdedores, estos serán eliminados de manera automática, lo cual supone la muerte de los participantes.

El juego del calamar está basado en un juego infantil coreano que se muestra de manera macabra en la serie. Foto: Netflix

PUEDES VER Squid game y el verdadero significado del cabello rojo de Gi Hun al final de El juego del calamar

¿Dónde ver Squid game?

La serie coreana se estrenó en Netflix el 17 de septiembre y desde entonces se ha posicionado en los primeros lugares como la más vista. Ha llegado a ser tendencia en 83 países, incluido Perú y Estados Unidos.

Squid game lidera el Top 10 de Netflix en Perú. Foto: Netflix

PUEDES VER Squid game: las pistas que anticiparon la muerte de estos personajes en El juego del calamar

Tráiler de Squid game

PUEDES VER Squid game: los bloopers más divertidos que aparecieron en la serie El juego del calamar