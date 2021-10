Lisa de BLACKPINK: YG le impidió ir a eventos de BVLGARI en Europa, según CEO

Todas las integrantes de BLACKPINK son representantes de importantes marcas de moda; por ello, una a una aterrizaron en Francia para la prestigiosa Paris Fashion Week. Lisa arribó a la Ciudad de la luz el 4 de octubre para acudir a eventos Celine; sin embargo, la cantante se perderá de las actividades de otra importante firma de la cual es embajadora: BVLGARI.

Lisa de BLACKPINK y BVLGARI. Créditos: Instagram

El 5 de octubre, Jean-Christophe Babin, CEO de BVLGARI explicó en sus redes sociales que la ausencia de Lisa no se debe a la falta de invitación; sino a que la agencia YG Entertainment no ha permitido que la integrante de BLACKPINK acuda a otros shows.

Mientras el ejecutivo agradecía a las personas que colaboraron con la organización de un desfile para ETAM y joyas BVLGARI en París, fans de Lisa enviaron múltiples comentarios preguntando por qué la idol tailandesa no estaba en la gala.

¿Qué pasó con Lisa de BLACKPINK?

Babin señaló que “Lisa está en París, pero desafortunadamente, debido a COVID, su agencia no quiere que participe de eventos. Es una pena porque tenemos una actividad increíble mañana en Milán y ella no asistirá”.

Luego, en otro post, el CEO añadió que esa razón también ha impedido que Lalisa Manobal sea fotografiada con otras famosas embajadoras para la nueva campaña 2021/22. Precisó que la relación con Lisa es muy buena y que esperan que pronto pueda ser parte de los eventos grandes de la firma.

CEO de BVLGARI habla de ausencia de Lisa en sus eventos. Foto: Instagram

Este fue su comentario completo.

“Nuestra gran embajadora Lisa está en Europa. Lamentablemente, debido a COVID, su agencia prefiere que no participe en eventos o desfiles. Esa es la razón por la que hasta ahora no hemos podido fotografiarla junto a Zendaya, Lili Aldridge y Vittoria Ceretti para la campaña 2021/22 y no hemos podido tenerla en un evento grande aún. Pero SÍ, lo haremos muy pronto porque somos grandes amigos y realmente queremos activar la colaboración a 360 grados. Espero que esto responda las tantas preguntas y solicitudes de fans de Lisa que he recibido”.

Los fans quedaron sorprendidos y enojados porque sería una oportunidad perdida para Lisa, quien tiene 24 años y está vacunada. Este argumento llevó a que los fans reclamen a la agencia surcoreana con el hashtag #YGLetLisaDoHerWork (YG, deja trabajar a Lisa), que llegó a ser tendencia mundial en Twitter.

“Como agencia es tu responsabilidad ayudar a sus artistas a crecer, no bloquearles oportunidades que podrían hacer florecer más sus carreras. Esta restricción es injusta”, expresó una usuaria.

Fans piden más oportunidades para Lisa de BLACKPINK. Foto: Twitter