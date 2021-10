K-dramas de estreno en octubre: mira todas las series coreanas que llegan este mes

Han So Hee regresa con un nuevo K-drama en octubre. Después de haber sido Na Bi en Nevertheless, la estrella en ascenso da un giro de 180 grados a su imagen en My name y se pone en la piel de Ji Woo, una mujer de la mafia que se infiltrará en la Policía buscando vengar el asesinato de su padre.

Mi nombre, lo nuevo de So Hee y a su vez la próxima serie coreana original de Netflix tras el hit global Squid game, es uno de los anticipados títulos de estreno para esta temporada, pero no el único porque el rubro del Kbiz ha preparado numerosas producciones que fans en todo el mundo quieren ver.

¿Qué K-dramas de estreno veremos en octubre del 2021? Conócelos aquí y toma nota de sus respectivas fechas de lanzamiento y más curiosidades.

National team wife

Inicia el mes con National team wife, un drama familiar de más de 100 capítulos en el que veremos los esfuerzos de Seo Cho Hee por mejorar la calidad de vida de su hogar ubicado en el distrito de Gangnam.

Fecha de estreno : 4 de octubre

Canal : KBS2

Tráiler de National team wife

The king’s affection | El afecto del príncipe

Próximo sageuk de comedia romántica con Park Eun Bin y Ro Woon. En The king’s affection, la gemela del príncipe heredero será desterrada de bebé, pero años después regresará con ayuda de su madre para suplantar a su hermano que fallece por una enfermedad. Es así que durante mucho tiempo vivirá como la alteza Lee Hwi en secreto y sin problemas mayores. Sin embargo, al crecer desarrollará sentimientos de amor hacia su maestro, el noble Jung Ji Woon.

Fecha de estreno : 11 de octubre por tvN | : 11 de octubre por tvN | 22 de octubre en Netflix

Canal : tvN | Netflix

Tráiler de The king’s affection

Reflection of you

Una mujer que finge que todo va bien con ella conoce a otra mujer, y la vidas de ambas cambian por completo. En Reflection of you, el público tendrá altas dosis de traición y corrupción a partir del encuentro de las protagonistas a cargo de Go Hyun Jung y Shin Hyun Bin.

Fecha de estreno : 13 de octubre

Canal : jTBC | Netflix

Tráiler de Reflection of you

My name | Mi nombre

Nueva serie coreana original de Netflix después de El juego del calamar. En My name, una jovencita Ji Woo (Han So Hee) presenciará el asesinato de su padre. Años más tarde, decidirá unirse a la mafia y posteriormente infiltrarse entre la Policía para buscar vengar a su progenitor.

Fecha de estreno : 15 de octubre

Canal : Netflix

Tráiler de My name

Jirisan o Cliffangher

Superproducción especial por el 15 aniversario de tvN. Protagonizada por las estrellas de Kingdom, Joo Ji Hoon y Jun Ji Hyun, y con la voz de Jin de BTS en el OST principal, Jirisan contará las peripecias de guardabosques y su lucha por encontrar la verdad detrás de un misterioso incidente en las montañas.

Fecha de estreno : 23 de octubre

Canal : tvN | iQIYI

Tráiler de Jirisan

