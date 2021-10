BTS Permission to dance on stage en Los Ángeles inicia preventa: precio de entradas y zonas

El momento que tanto esperó ARMY ha llegado. La tarde del 5 de octubre (EST), inició la preventa de entradas para el concierto presencial de BTS Permission to dance on stage on stage, en Los Ángeles. Ningún fan que ansía ir al show querrá quedarse sin su ticket. Por ello, aquí te compartimos todos los datos que necesitas saber sobre el tan esperado primer espectáculo presencial del aclamado septeto.

BTS en concierto presencial con ARMY. Foto: Naver

¿Qué es Permission to dance on stage en L.A.?

La pandemia de la COVID-19 obligó a que en agosto del 2021 BTS cancelara de forma definitiva su tan voceada gira mundial Map of the soul y dejara tristes a fans que ansiaban conocerlos y cantar con ellos rodeados del ‘océano púrpura’. Sin embargo, grata fue la sorpresa cuando ellos anunciaron su regreso a los conciertos presenciales con público a través de Permission to dance on stage, en Los Ángeles.

Dicho espectáculo, será el primero del aclamado septeto K-pop desde BTS World Tour Love Yourself: Speak Yourself - The Final del 2019. Consecuentemente, también se convertirá en el primero de las estrellas globales tras el inicio de la pandemia.

Todo sobre el gran regreso de BTS a los conciertos on tact. Foto: Hybe

¿Dónde será el Permission to dance on stage presencial?

Específicamente, el show será concretado en el SoFi, un estadio ubicado en Inglewood, California, Estados Unidos, con capacidad para albergar a 70.000 personas.

SoFi estadio, BTS

Fechas para el Permission to dance on stage en L.A.

La fiesta de BTS llamada Permission to dance on stage constará de cuatro fechas en total: del 27 al 28 de noviembre y del 1 al 2 de diciembre del 2021 .

Fechas para preventa, según comprador

Para que ningún ARMY se quede sin su boleto, la preventa de entradas para Permission to dance on stage en L.A. ha sido dividida en cuatro fases, cada una enfocada en el tipo de comprador.

Aquí compartimos el calendario y especificaciones sobre la venta anticipada.

Preventas de entradas para el concierto de BTS en Los Angeles. Foto: Weverse

Zonas de Permission to dance on stage en L.A.

PTD LA ha sido dividido en siete zonas, “una por cada miembro”, como bromea el fandom en redes sociales.

El siguiente mapa es el oficial difundido en la web de Ticketmaster. Conforme señala la empresa, este no refleja la disponibilidad de asientos, sino el diseño general y actual del lugar.

Mapa referencial de PTD LA. Foto: Telemarket

Entradas Permission to dance on stage: precios por zonas

Estos son los precios de entradas por zonas en dólares, según replica en redes sociales los admiradores del septeto, que recientemente equiparó récord histórico de The Beatles con “My universe”. Los mismos no contemplan impuestos ni servicios adicionales.

Fans difunden en Twitter que las entradas de la zona VIP y aledañas quedaron agotadas en cuestión de un minuto tras el inicio de la preventa. Ante ello, quienes aún buscan conseguir su boleto esperan que Ticketmaster oficialice dicha información o que haya guardado cupos para ir liberándolos paulatinamente.