BTS, In the SOOP 2: qué hacen los idols cuando no están sobre el escenario

A 10 días del estreno de In the SOOP 2 de BTS, un segundo adelanto revela más novedades de la casa preparada especialmente para Bangtan. Con el regreso de este programa, ARMY puede ver una faceta más relajada de sus ídolos.

Al ser el grupo más famoso del momento, no sorprende que la agenda del septeto formado por RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook se bastante apretada. No obstante, por unos días, BTS deja las luces y los escenarios para internarse en lo profundo del bosque.

BTS In the SOOP, póster promocional. Foto: Weverse

¿Qué es In the SOOP?

In the SOOP es un formato creado por HYBE Labels, donde sus artistas viajan fuera de la ciudad. Los miembros de BTS deciden qué pasatiempos realizar mientras estén en la casa de campo. No hay mucha intervención de los productores o camarógrafos a diferencia del RUN BTS, donde sí tienen una programación establecida.

PUEDES VER BTS: Jin y su último TMA antes de ir al servicio militar

Los hobbies de BTS en In the SOOP 2

Para la segunda temporada de In the SOOP, la agencia compró y preparó una gran residencia especialmente para Bangtan. Todo el proceso de instalación y decoración duró un año y el resultado es impresionante: la propiedad incluye piscina, gimnasio, campos para hacer deporte.

“Se siente tan cómodo estar acá con los miembros”, dice Suga mientras el teaser lo muestra jugando basquetbol.

Otra toma deja ver a RM muy concentrado en la lectura de un libro. “Es un tiempo que me permite hacer completamente lo que quiero”.

Jimin explica lo que significa descansar para él: “Es un tiempo para recuperar mi salud física y mental”. El cantante estuvo manejando una cuatrimoto muy sonriente.

PUEDES VER Jimin de BTS: qué pasó y por qué fue tendencia tras el Global Citizen Live 2021

Jin de BTS en IN THE SOOP. Foto: BigHIT

Por otro lado, Jin disfrutó mucho los videojuegos al interior del penthouse y estuvo en la piscina. “Jugar todo el día o no tener tiempo para hacer nada; es la clase de vida que me da descanso”, expresó.

Hoseok también fue feliz con la piscina: “(Descansar) me da paz mental y me permite tener un respiro momentáneo”.

Para Jungkook, estos días le hicieron sentir seguro por estar lejos de todo el estrés de la ciudad. Los idols también pasaron la tarde jugando con pistolas de agua.

Por su parte, se ve a Taehyung jugando con una trompeta. “Puede que la gente no sepa esto, pero es uno de los pocos lugares donde realmente me puedo relajar”, comentó sobre In the SOOP.

¿Cuándo se estrena In the SOOP 2 con BTS?

El primer episodio de In The SOOP 2 de BTS se estrenará el 15 de octubre a las 9 p. m. (KST) por JTBC y, posteriormente, se lanzarán los capítulos cada viernes.

Para fans extranjeros, la transmisión de la temporada llega vía Weverse y tiene un costo de acceso.