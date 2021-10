Squid game: Jung Ho Yeon habló sobre una segunda temporada de El juego del calamar

Jung Ho Yeon, conocida mundialmente por interpretar a Sae Byeok en Squid game, declaró que no estaba segura de actuar en la serie, pero que al recibir el apoyo del director y el elenco, se sintió en confianza. Además, comentó en una reciente entrevista para la prensa coreana que, al igual que los fans, ansía una segunda temporada de El juego del calamar.

Jung Ho Yeon interpreta a Sae Byeok en Squid game.

Sobre Sae Byeok de Squid game

Jung Ho Yeon, al igual que sus seguidores, lamentó el triste destino que tuvo Sae Byeok en el final de El juego del calamar y confesó que aun así esperaría el anuncio de una segunda temporada. Sin embargo, no guarda esperanzas para el futuro de su personaje. “Si soy sincera, no he pensado sobre participar en una segunda temporada porque mi personaje (Sae Byeok) está muerta”, confesó la actriz entre risas a The Korea Herald.

Jung Ho Yeon en Squid Game.

Jung Ho Yeon también comentó que al interpretar el personaje de Sae Byeok de El juego del calamar tuvo la oportunidad de estudiar y aprender actuación mediante las grabaciones. Además, agregó que todavía le falta esforzarse mucho para convertirse en una mejor actriz.

Jung Ho Yeon es la desertora norcoreana Sae Byeok / Nº 067 en Squid game.

Jung Ho Yeon como actriz

La intérprete de Sae Byeok es conocida por ser una top model y representar a grandes marcas del mundo de la moda. Tras su debut como actriz en Squid game, Jung Ho Yeon ha considerado retratar a más personajes y espera conocer a sus fans en el futuro.

Kang Sae Byeok.

“Será todo un reto actuar en una nueva serie o película, sobre todo después de Squid game, así que intentaré no encasillarme en un único género. Tengo un solo camino, el cual es trabajar extremadamente duro, pues quiero seguir en contacto con mis fans como una verdadera actriz durante mucho tiempo”, señaló.

Dónde ver Squid game

El juego del calamar se estrenó el 17 de septiembre y se encuentra disponible en Netflix. Cuenta con nueve capítulos y cada uno dura aproximadamente una hora. Squid game se mantiene en las primeras posiciones de la plataforma de streaming y promete ser una de las series más populares en toda su historia.

Squid game, póster promocional.

Tráiler de Squid game