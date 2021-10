Fallece Nam Moon Chul, actor de Descendants of the sun, a los 50 años

La industria coreana está de luto. El veterano actor Nam Moon Chul falleció el 4 de octubre a los 50 años (edad coreana), confirmó su agencia BK. El intérprete deja como legado una amplia filmografía en el cine y televisión, como su aparición en Descendants of the sun y recientemente en la serie de Kakao TV y Netflix: Mad for each other.

Los agentes de Nam Moon Chul informaron en un comunicado que él había estado luchando contra el cáncer de colon, diagnostico que no evitó que siga ejerciendo su profesión hasta el 2020. “Management BK recordará su pasión por la actuación”, expresó la compañía.

Nam Moon Chul. Foto: Yonhap

Su funeral se realizará el miércoles 6 de octubre en el Hospital Ilsan en Corea del Sur. Tras conocerse la noticia, el público y colegas han expresado sus condolencias a la familia del actor coreano.

PUEDES VER It’s okay to not be okay es nominado al Emmy International Awards 2021

¿Quién es Nam Moon Chul?

Nam Moon Chul nació en 1971. Su carrera en el entretenimiento inició en el teatro y luego dio el salto a la pantalla grande. En el 2002, hizo su debut en el cine con la película Break out. Luego apareció en otros filmes famosos como Missing (2009), Black priest (2015), The age of shadows (2016), Tune in for love (2019) o Ashfall (2019).

Dramas de Nam Moon Chul

En cuanto a la televisión, el público lo recuerda por su personaje en Descendants of the sun, K-drama protagonizado por Song Joong Ki y Song Hye Kyo en el 2016.

Nam Moon Chul interpretó al jefe de obra Ko en la zona de Uruk. En la serie, el destino de su personaje conmovió a los espectadores.

Nam Moon Chul en Descendants of the sun. Foto: captura KBS

El actor también fue parte de la serie Hello my twenties (como el padre de Ji Won), en el drama de terror The guest (sacerdote instructor Yoon), entre otra docena de proyectos.

Nam Moon Chul en el drama Six flying dragons de SBS. Foto: captura SBS

En el 2021, Nam Moon Chul estrenó uno de sus últimos trabajos con Mad for each other (Un amor loco) que está en el catálogo de Netflix. Aquí interpretó al padre del protagonista Wi Ho.

PUEDES VER Squid game: mira el Instagram de los actores principales de El juego del calamar