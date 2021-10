Kim Woo Bin muestra apoyo a su novia Shin Min Ah en dorama Hometown cha-cha-cha

El romance de Kim Woo Bin y Shin Min Ah sigue más fuerte que nunca. Luego de seis años de relación, los actores coreanos continúan demostrando que son una de las parejas más estables del entretenimiento coreano. Esta vez, Kim Woo Bin sorprendió a todos con un comentario en Instagram, en el que dejó en evidencia que también es fan de Hometown cha-cha-cha.

Kim Woo Bin dejó un comentario en la publicación de Kang Hyung Suk. Foto: captura

Kim Woo Bin dejó un comentario en la publicación de Kang Hyung Suk, actor que interpreta a Choi Soon Kyung en el K-drama. El último artista compartió fotos de las grabaciones en Instagram que se llevaron a cabo en Gyeongju y el actor de The heirs escribió: “Choi Soon Kyung es asombroso”, con lo que dio a entender que está al pendiente de la producción en la que participa su novia Shin Min Ah.

Kim Woo Bin, Shin Min Ah y Kang Hyung Suk. Foto: composición

Los tres actores, Kim Woo Bin, Shin Min Ah y Kang Hyung Suk, son representados bajo la misma agencia AM Entertainment.

PUEDES VER Lee Jong Suk y Kim Woo Bin juntos a ocho años de School 2013

Kim Woo Bin y Shin Min Ah

Los actores confirmaron su relación en 2015, tras ser captados en una cita por Dispatch. Desde entonces, ambos han permanecido juntos y han luchado contra todo tipo de adversidades, como la lucha contra el cáncer nasofaríngeo de Kim Woo Bin.

Kim Woo Bin y Shin Min Ah forman parte de los actores coreanos más famosos a nivel global. Foto: captura

A pesar de los rumores de separación, la pareja demostrado el cariño que se tienen el uno por el otro. La actriz también brindó su apoyo incondicional a Kim Woo Bin al acompañarlo en sus tratamientos y recuperación.

Kim Woo Bin y Shin Min Ah son pareja desde el 2015. Foto: captura