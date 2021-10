Squid game: Kim Soo Hyun bromea sobre un ‘cameo’ en El juego del calamar

Squid game continúa sumando seguidores alrededor del mundo, siendo uno de los últimos en unirse el carismático Kim Soo Hyun. El 2 de octubre, el artista Lee Hong Ki, quien es amigo cercano del actor, compartió una imagen editada que este último le había enviado, aludiendo a una participación en El juego del calamar de Netflix.

Lee Hong Ki y Kim Soo Hyun son grandes amigos. Foto: Instagram

¿Kim Soo Hyun en Squid game?

Lee Hong Ki compartió una historia de Instagram y en la parte superior de la imagen escribió: ”Él (Kim Soo Hyun) me envió esta foto diciéndome que él también podría haber aparecido en Squid game... jaja... si fuera así, tú hubieras sido el primero en morir jajaja“.

Historia en Instagram de Lee Hong Ki sobre Squid game. Foto: captura

Kim Soo Hyun es famoso por haber aparecido en K-dramas como Crash landing on you, Hotel de luna y su última obra It’s okay to not be okay, por lo que los seguidores de Squid game no consideran descabellada la idea de una aparición del actor en una próxima temporada.

Kim Soo Hyun en su rol de Moon Gang Tae para It's okay to not be okay. Foto: tvN

De qué trata Squid game

El juego del calamar cuenta la historia de más de 400 participantes que buscan sobrevivir a determinados juegos infantiles con el objetivo de ganar una cuantiosa suma de dinero; sin embargo, de no lograr superar cada reto, estos serán eliminados de manera inmediata.

Squid game: elenco principal de la serie. Foto: Netflix

Dónde ver Squid game

La serie coreana se encuentra disponible en Netflix y cuenta con nueve capítulos de aproximadamente una hora cada uno. Desde su estreno el 17 de septiembre, El juego del calamar ha permanecido en el Top 10 de la plataforma streaming, superando a series como Sex education, Lucifer, entre otras.

El juego del calamar se estrenó el 17 de septiembre y desde entonces es un éxito en las redes sociales. Foto: Netflix

Tráiler de Squid game

