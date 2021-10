Squid game: cinco cosas que probablemente no sabías de El juego del calamar de Netflix

En el hit de Netflix Squid game más de cuatrocientas personas con terribles problemas dejan a la suerte sus respectivas vidas para participar en un reto de supervivencia. Gi Hun, Sae Byeok, Sang Woo y Ali Abdul son solo cuatro de estos sujetos que se deshacen de sus identidades para convertirse en números y tentar a la jugosa recompensa que El juego del calamar ofrece al último en pie: miles de millones de wones en efectivo que podrían cambiar para siempre sus destinos.

Por su temática que abraza el género thriller, el K-drama escrito y dirigido por Hwang Dong Hyuk se ha convertido en el boom de las series a nivel global. Así lo demuestra, entre otras cosas, el #1 que ha reclamado en los 83 países en donde ha sido lanzado vía Netflix.

Con su popularidad cada vez más creciente, que ya ha llegado al Emporio de Gamarra en el descuento para Halloween, aquí presentamos unas curiosidades que probablemente no sabías y deberías tener en cuenta si también eres fan de este indiscutible hit.

1. El origen del título Squid game o El juego del calamar

Por la serie, conocemos a qué hace alusión el título de la serie El juego del calamar, pero ¿por qué el director optó por este? Aquí su respuesta en conversación con Netflix.

“El juego del calamar es un pasatiempo que solía jugar cuando era niño en el patio de la escuela o en las calles del vecindario. Esta, la serie, es una historia sobre personas que solían divertirse con este cuando eran pequeños y que volvieron a jugarlo cuando eran adultos. Sentí que este podía ser el entretenimiento infantil más simbólico que podría representar el tipo de sociedad en la que vivimos hoy”.

El juego del calamar. Foto: Netflix

2. Squid game y su comienzo, allá por el 2008

El juego del calamar fue lanzado en septiembre del 2021, pero sus orígenes datan del 2008. Aquel año, mucho antes de sus conocidas y exitosas películas The silenced (2011) y The fortress (2017), Hwang Dong Hyuk comenzó el primer borrador de la historia.

¿Por qué el PD y escritor tardó tanto en concretar el proyecto que hoy es número 1 en Netflix y qué significó para la obra el respaldo del gigante del streaming?

“Estaba leyendo muchos cómics y terminé le guion en 2009. En ese entonces, parecía muy desconocido y violento. Hubo personas que pensaron que era demasiado complejo y no comercial. No pude conseguir suficiente inversión y el casting fue difícil. Me metí en él durante aproximadamente un año, pero tuve que ponerle pausa en este momento”, contó el creador.

Sobre el papel de Netflix en la concreción de la serie, compartió que la también productora le ofreció esa libertad creativa a la que había aspirado desde el inicio para su historia.

Behind de Squid game. Foto: Netflix

PD Hwang en behind de Squid game. Foto: Netflix

3. Su valor diferencial

Puede parecer para muchos que Squid game no se diferencia mucho de otras series o películas del género de supervivencia en cuanto a su propuesta temática; no obstante, tiene un elemento básico que no muchos han sabido detectar, por muy obvio que pueda leerse.

¿De qué se trata? Compartimos aquí este valor único, conforme declaración del creador Hwang.

“Diría que la simplicidad de las reglas. No se gasta mucho tiempo ni energía en comprenderlas; son muy simples. El lugar de centrarse en el juego en sí, Squid game gira en torno a cómo actúan y cómo responden los jugadores a lo que les sucede. Por lo general, miramos a los ganadores de las supervivencias, pero en El juego del calamar miramos a los perdedores. Sin perdedores no hay ganadores”.

Hwang Dong Hyuk, director de Squid Game. Foto: Netflix

4. Queridos personajes que pudieron no estar

Los personajes de El juego del calamar, indiscutiblemente, son de los principales atractivos de la serie. Con sus respectivas historias y formas de ser, se han ganado la simpatía de los fans y son considerados piezas imprescindibles del show.

Sin embargo, algunos de estos roles no iban a estar presentes en el thriller coreano. Dos de ellas son las aclamadas jugadoras Sae Byeok y Ji Yeong, conforme reveló el creador de Squid game.

Squid game El juego del calamar Jung Ho Yeon Lee Yoo Mi Sae Byeok Ji Yeong Netlix

5. Gran simbolismo en la serie

El éxito de Netflix cuenta con mucho simbolismo para analizar. La serie completa representa la actual sociedad regida por la competitividad. La transformación de las personas a causa de este agente es reflejado en el paso de los inocentes juegos de niños de la vida real a macabros retos en la ficción.

Los decorados también son un punto a destacar y el hecho de que no fueran realizados completamente con la magia de gráficos computarizados como aparenta, sino de manera real y a gran escala.