¿BTS y Leonardo DiCaprio? Actriz de Parasite afirma que el actor escucha a Bangtan

El grupo K-pop BTS ha batido múltiples récords y continúa ganando popularidad en todo el mundo, pues el actor Leonardo DiCaprio también se sumó a la fiebre de Bangtan. El sábado 2 de octubre, la actriz de Parasite, Cho Yeo Jeong, compartió con Shin Dong Yup en SNL Korea una conversación que tuvo con el actor de El renacido.

Cho Yeo Jeong estuvo acompañada de Shin Dong Yup en SNL Korea. Foto: SNL

La actriz Cho Yeo Jeong apareció en SNL Korea como la quinta presentadora de la noche, siendo esta su segunda aparición en dicho programa.

Cuando se le preguntó por interacción con Leonardo DiCaprio en los Premios Oscar, dijo lo siguiente: “Fue en un pequeño momento cuando fuimos a recibir el premio. DiCaprio me felicitó por haber ganado, así que le pregunté ‘¿Conoces a BTS?’ y él me comentó que le gustaba ‘Blood, sweat and tears’”. Esto sorprendió tanto a ARMY como a los demás seguidores del K-pop.

La actriz de Parasite pudo conocer a Leonardo DiCaprio en los Premios Oscar 2020. Foto: gettyimages

¿Quién es Cho Yeo Jeong?

La actriz coreana Cho Yeo Jeong ha participado en películas como El sirviente (2010) y La concubina del emperador (2012). Sin embargo, la actriz alcanzó el éxito mundial al haber sido parte del elenco de Parasite (2019), película ganadora de cuatro premios Oscar.

Cho Yeo Jeong nació el 10 de febrero en Seúl, Corea del Sur. Foto: BAZAAR

Sobre Parasite

Parasite es considerada una de las mejores películas coreanas de los últimos tiempos. Su impacto ha alcanzado tal magnitud que incluso ganó en la categoría de mejor película en los Premios Oscar 2020, además de obtener la Palma de Oro en el Festival de cine de Canes.

La película abarca tópicos sobre la sociedad coreana y critica la división existente en la ciudadanía debido a los bienes económicos.

Parasite fue la primera película coreana en ganar un Oscar. Foto: Naver

Esta película ha sido precursora de la industria del cine y televisión coreana a nivel mundial. Actualmente, se pueden encontrar más producciones surcoreanas en las plataformas de streaming, tal como es el caso de Squid game de Netflix.

Parasite es una de las cintas más taquilleras en todo el mundo. Créditos: Difusión