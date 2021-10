Villano en Squid game, amante de los gatos en la vida real: conoce a Heo Sung Tae

Duk Soo de Squid game es uno de los personajes más odiados de la serie coreana de Netflix, pero al igual que Wi Ha Joon o Lee Jung Jae, su popularidad va creciendo tras su exitosa participación en El juego del calamar. El actor detrás del villano es Heo Sung Tae y aquí te contaremos cómo es en la vida real y por qué es un tierno amante de los animales.

Heo Sung Tae se considera amante de los gatos y así comparte en sus redes sociales. Foto: captura

¿Quién es Heo Sung Tae?

El intérprete de Duk Soo en El juego del calamar es un actor que ha formado parte de más de 60 producciones entre el cine y la televisión coreana. Fue reconocido en el medio local como Ha Il Soon en The age of shadows.

Heo Sung Tae nació en 1977 en la ciudad de Busan, Corea del Sur. Se graduó en la Universidad Nacional de Busan, donde se especializó en idioma ruso y, posteriormente, trabajó en una empresa constructora de buques y barcos comerciales.

Heo Sung Tae nació en Busan, Corea del Sur. Foto: Twitter

Para sorpresa de todos, la carrera de actuación de Heo Sung Tae recién empezó en el 2011 cuando ingresó al elenco de Miraculous Audition de la cadena de televisión SBS, alcanzando popularidad en 2016 en la película thriller y de época The age of shadows.

Duk Soo de Squid game

El juego del calamar ha sido un éxito alrededor del mundo y gran parte de su popularidad se debe a la complejidad de los personajes, tal como es el caso de Jang Duk Soo, un mafioso que ingresa al juego para buscar la oportunidad de saldar sus deudas.

Squid game: Duk Wook es el villano de El juego del calamar. Foto: captura

Advertencia de spoiler . Duk Soo se convierte en uno de los villanos principales del juego. Desde eliminar a varios participantes durante la noche, hasta traicionar a Mi Nyeo y preferir a otras personas para el juego de la cuerda, Duk Soo trazó su propio destino. Como le diría Mi Nyeo a Duk Soo en los primeros capítulos: “Te mataré si alguna vez me traicionas”, la suerte ya estaba echada para el villano de Squid game.

Squid game: uno de los juegos fue Puente de cristal. Foto: captura

En el juego Puente de cristal que consistía en atravesar una serie de pisos cristalinos, los jugadores debían avanzar pisando el cristal correcto o de lo contrario caerían desde una determinada altura, causando una muerte inmediata.

Cuando Duk Soo termina al frente de todos y se rehúsa a avanzar, Mi Nyeo se aproxima a él y comenta “Te dije que te mataría si me traicionabas”. Mi Nyeo lo abraza y ambos caen al precipicio, Siendo así el final definitivo de ambos personajes.

Squid game: Mi Nyeo sorprende a Duk Soo en el juego Puente de cristal. Foto: captura

Heo Sung Tae de Squid game y los gatos

El juego del calamar presenta a Duk Soo, personaje odiado por la mayoría de seguidores; sin embargo, el actor Heo Sung Tae muestra otra faceta completamente distinta, pues en sus redes sociales se proclama como amante de los gatos en su totalidad.

Squid game: Heo Sung Tae junto a sus gatos Nam Han Lee y Najoo. Foto: captura

Squid game: Heo Sung Tae y su gato Nam Han Lee. Foto: captura

Squid game: Heo Sung Tae y su gato Najoo. Foto: captura

Heo Sung Tae en Instagram

El actor de Squid game es conocido por compartir su día a día, a través de las redes sociales. Además de mostrar a sus mascotas, Heo Sung Tae da a conocer fotografías inéditas del set de grabación de El juego del calamar y sus compañeros del elenco.

Instagram del actor Heo Sung Tae de El juego del calamar. Foto: captura

¿Qué significa El juego del calamar?

Squid game o El juego del calamar es una serie coreana que trata sobre un juego de niños como supervivencia para los participantes. Con un gran premio económico como impulso, los jugadores deberán superar cada reto, pues de no hacerlo, serán eliminados completamente.