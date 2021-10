Squid game: el significado original de la canción “Luz roja, luz verde”

Una muñeca gigante con vestido naranja recibe a los jugadores en Squid game para darles la bienvenida a la competencia. Esta es una de las escenas más famosas de la serie surcoreana que reina en Netflix. Así como la imagen, la característica tonada del juego “Luz roja, luz verde” se ha vuelto viral.

El cántico de la muñeca dura menos de cinco segundos, los suficientes para que con repetición constante se quede en la memoria de los espectadores.

Si viste El juego del calamar con doblaje al español habrás notado que la letra dice “jugaremos, muévete luz verde”. ¿Tiene el mismo significado en su versión original?

Letra de la canción de Squid game en coreano

En el audio original del K-drama, la famosa canción hace referencia a la rosa de Sarón , llamada mugunghwa en idioma coreano. Esta es la ‘flor nacional’ del país y aparece en la moneda de un won.

En realidad la letra en coreano de la canción “Luz roja, luz verde” es “무궁화 꽃 이 피었 습니다 (Mugunghwa kkoci pieot seumnida)”. Una traducción aproximada al español sería “La rosa de Sarón está floreciendo”.

Las canciones que aparecen en Squid game

Además de este cántico de juego infantil, otras piezas musicales crean la ambientación sonora de El juego del calamar.

Están algunos temas clásicos como el popular “Danubio azul” que suena cada vez que los participantes deben acudir a un nuevo juego y un cover de “Fly me to the moon” (original de Frank Sinatra) interpretado por la cantante Joo Won.

El tema que suena como “despertador” de los jugadores recluidos es el “Concierto de trompeta de Haydn (tercer movimiento)”.

Otros son tracks de la banda sonora original, como “Way back then” melodía que identificará a la serie a lo largo de sus nueve episodios.

