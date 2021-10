BTS en TMA 2021: horarios y links para ver The Fact Music Awards

The Fact Music Awards 2021 contará con grupos y artistas destacados en el año. BTS, SUPER JUNIOR, Brave Girls y STAYC integran en llamativo line-up para el evento que abre la temporada de premiaciones K-pop. Al igual que el año anterior, se usará el formato online y fans en el continente americano podrán ver los TMA 2021 gratis por internet.

Aquí te contamos cómo conectarte a la red carpet y a la ceremonia donde se conocerá a los ganadores de The Fact Music Awards 2021.

BTS en el escenario de los TMA 2020. En aquella edición, Suga se ausentó debido a su cirugía al hombro. Foto: The Fact

¿Cuándo se presenta BTS en los TMA 2021?

BTS es parte del line-up de 17 artistas que ofrecerán presentaciones musicales en The Fact Music Awards. El evento se realizará el sábado 2 de octubre desde Corea del Sur. No habrá público presente más allá de los cantantes invitados.

La alfombra roja inicia a las 5 p. m. (KST), mientras la ceremonia principal comienza a las 7 p. m. (KST)

Horarios para ver los TMA 2021: Latinoamérica y España

BTS en TMA 2021 en Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Honduras : 4.00 a. m. del sábado 2

: 4.00 a. m. del sábado 2 BTS en TMA 2021 en Perú, México, Colombia y Ecuador : 5.00 a. m.

: 5.00 a. m. BTS en TMA 2021 en Bolivia, Puerto Rico y Venezuela : 6.00 a. m.

: 6.00 a. m. BTS en TMA 2021 en Argentina, Chile, Brasil y Uruguay : 7.00 a. m.

: 7.00 a. m. BTS en TMA 2021 en España: 12.00 p. m.

A qué hora se presenta BTS en los TMA 2021

Como es habitual en las premiaciones coreanas, el orden de aparición y programación de las actuaciones se mantiene en reserva hasta horas previas al evento. En la mayoría de casos, los grupos o artistas se presentan en secuencia de seniority (por años de debut).

Al ser el segundo acto con más tiempo de carrera, BTS podría mostrar su performance en el tramo final del programa.

Dónde ver gratis el performance de BTS en los TMA 2021

Este 2021, The fact music awards transmite la ceremonia gratis para fans en Corea del Sur, Japón y territorios en América del Norte, Centro y Sur.

Los seguidores surcoreanos deben usar la U+IDOL Live App, mientras que en Japón se transmitirá la ceremonia principal por televisión en Music ON! TV.

YouTube: una de las plataformas habilitadas para ver The Fact Music Awards 2021. Foto: captura

Link de YouTube para ver a BTS en los TMA 2021

Por otro lado, los seguidores del K-pop en esta lista de países pueden ver el live streaming online de The Fact Music Awards en YouTube.

Estados Unidos, Canadá, Guatemala, Nicaragua, México, Islas vírgenes de EE.UU, Aruba, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Panamá Puerto Rico, Bolivia, Brasil, Argentina, Ecuador, Honduras, Uruguay, Chile, Costa Rica, Colombia, Paraguay y Perú.

LINK: canal THE FACT EN YOUTUBE

Lineup de los TMA 2021

BTS

SUPER JUNIOR

Lim Young Woong

SEVENTEEN

Stray Kids

THE BOYZ

ENHYPEN

ATEEZ

Brave Girls

Oh My Girl

ITZY

ASTRO

STAYC

Kang Daniel

Weeekly

CRAVITY

Hwang Chi Yeul.

Premios The fact music awards 2021

Según la página oficial del evento. Se entregan ocho premios en la sección musical y cuatro en su colaboración con la app de votación Fan N Star.

Para los ganadores del Daesang, listener’s choice, worldwide icon, world best performer, artist of the year, hottest y next leader solo se considera el puntaje de álbumes y de jueces.

Por el contrario, el U+IDOL popularity award y las categorías FAN N STAR se definen por votación del público al 100%.