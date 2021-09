MV oficial de “My universe”: horarios, metas y más para ver el estreno del video de BTS y Coldplay

El muy esperado vídeo oficial de “My universe”, canción en colaboración de BTS y Coldplay, ya casi está aquí. El canal de YouTube de la banda británica sorprendió a sus seguidores con el lanzamiento del vídeo en espera de lo que sería en horas el material oficial.

El vídeo de espera para el mv oficial se encuentra publicado en YouTube. Foto: captura

PUEDES VER BTS y Coldplay en Global Citizen live stream YouTube: ver gratis el concierto

Si eres ARMY o Coldplayer, definitivamente, debes tomar apuntes de la siguiente información que tenemos para ti.

Cuándo se estrena el MV oficial de “My universe”

El vídeo oficial de la colaboración de BTS y Coldplay será liberado el 29 de septiembre a las 11.00 p. m. (hora peruana). El sencillo ya se encuentra disponible en formato de audio desde el 24 de septiembre.

A qué hora sale el MV oficial de “My universe”

MV oficial de “My universe” en Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Honduras : 10.00 p. m. del 29 de septiembre

: 10.00 p. m. del 29 de septiembre MV oficial de “My universe” en Perú, México, Colombia y Ecuador : 11.00 p. m. del 29 de septiembre

: 11.00 p. m. del 29 de septiembre MV oficial de “My universe” en Bolivia, Puerto Rico y Venezuela : 12.00 a. m. del 30 de septiembre

: 12.00 a. m. del 30 de septiembre MV oficial de “My universe” en Argentina, Chile, Brasil y Uruguay : 12.00 a. m. del 30 de septiembre

: 12.00 a. m. del 30 de septiembre MV oficial de “My universe” en España: 6.00 a. m. del 30 de septiembre

Dónde ver el MV oficial de “My universe”

El vídeo oficial de la colaboración de BTS y Coldplay será liberado en la cuenta oficial de Coldplay en YouTube. Esta canción forma parte del nuevo álbum del cuarteto inglés, titulado Music of the spheres.

Colaboración de BTS y Coldplay está disponible en YouTube, Spotify y más plataformas musicales. Foto: composición Twitter/BIGHIT/Parlophone

PUEDES VER BTS Permission to dance on stage: concierto presencial en Estados Unidos confirmado

Link de YouTube para ver el MV oficial de “My universe”

Si deseas esperar junto a más ARMY y Coldplayer por el vídeo oficial de la colaboración, puedes entrar al siguiente link.

PUEDES VER BTS y Coldplay: Chris Martin luce hanbok coreano en reunión con Bangtan

Metas de “My universe” de BTS y Coldplay

Una vez más, ARMY organizó una lista de objetivos para difundir el talento de sus ídolos en las plataformas musicales más populares en todo el mundo, tales como YouTube, Spotify, Apple Music y más.

A continuación, presentamos los goals para la nueva colaboración de BTS y Coldplay, “My universe”.

Metas de fans para "My Universe". Foto: Twitter

Metas para “My universe” en Perú

Metas para "My universe" en Perú. Foto: Twitter

Metas para “My universe” en Chile

Metas para "My universe" en Chile. Foto: Twitter

Metas para “My universe” en México

Metas para "My universe" en México. Foto: Twitter

Letra en español de “My universe” de BTS y Coldplay

Tú, tú eres mi universo y solo quiero ponerte en primer lugar.

Tú, tú eres mi universo y yo...

.

En la noche me acuesto y te veo.

Cuando llega la mañana, te veo despertar.

Hay un paraíso que ellos no pueden capturar.

Ese brillante infinito dentro de tus ojos

.

Todas las noches, vuelo hacia ti

olvidando que es solo un sueño

te encuentro con una sonrisa.

Un interminable para siempre, bebé

.

Tú, tú eres mi universo

y solo quiero ponerte en primer lugar.

Tú, tú eres mi universo

e iluminas mi mundo desde adentro.

.

La oscuridad siempre ha sido más cómoda,

dentro de la sombra que se hizo más larga (ojos)

Y dijeron que no podríamos estar juntos,

porque venimos de lados diferentes

.

Tú, tú eres mi universo

y solo quiero ponerte en primer lugar.

Tú, tú eres mi universo

e iluminas mi mundo desde adentro.

.

Mi Universo (do, do, do, do)

Mi Universo (do, do, do, do)

Mi Universo (do, do, do, do)

e iluminas mi mundo desde adentro.

.

Lo que me ilumina

es la estrella que ha sido bordada con amor llamada “tú”.

Eres tú quien está en mi universo. Creas otro mundo para mí

Porque eres mi estrella y también mi universo..

Incluso esta dificultad en este momento es solo temporal.

Solo brilla para siempre tan intensamente como ahora.

Te seguiremos y surcaremos esta larga noche.

.

Junto a ti vuelo;

cuando estoy sin ti estoy loco.

Ahora ven y toma mi mano

estamos hechos el uno del otro, bebé

.

Tú, tú eres mi universo

y solo quiero ponerte en primer lugar.

Tú, tú eres mi universo

e iluminas mi mundo desde adentro.